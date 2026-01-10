Единственный оставшийся рычаг Путина - это вбить клин между Трампом и Зеленским, однако сегодня президент США заметно менее восприимчив к манипуляциям Кремля, чем несколько недель назад.

Впервые за многие годы появились реальные основания для осторожного оптимизма, и 2026 год может принести Украине справедливый и прочный мир. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Аналитик отмечает, что заявления Дональда Трампа о том, что мирное соглашение по Украине готово на 95 процентов, явно вызвали панику в Москве, которая проявилась в привычной кремлевской манере: грубая дезинформация и неправдоподобные нарративы. Примером тому было утверждение о том, что на этой неделе один из многочисленных дворцов Путина был атакован 91 беспилотником, является ярким тому примером.

"ЦРУ проинформировало президента США о том, что это почти наверняка была операция под ложным флагом. Это неуклюжая и недвусмысленная попытка сорвать мирный процесс, который быстро выходит из-под контроля Кремля. Еще более пагубно для Путина то, что его собственное население начинает сомневаться в этой версии событий. Когда пропаганда рушится внутри страны, за ней вскоре следуют и режимы", - отмечает Бреттон-Гордон.

При этом Путин понимает, что его единственный оставшийся рычаг – это вбить клин между Трампом и Зеленским. Однако сегодня Трамп заметно менее восприимчив к манипуляциям Кремля, чем несколько недель назад. И это ведет Белый дом к миру, который, хотя и не идеален для Украины, однако гораздо хуже для Москвы.

Как отмечает обозреватель, крайне важно, что гарантии безопасности США и НАТО, рассчитанные на 15 лет, фактически представляют собой защиту НАТО. Еще более тревожным для Кремля является открытое обсуждение Трампом присутствия западных войск на территории Украины:

"Это наихудший сценарий для Путина. Никакие манипуляции, даже на пике кремлевской пропагандистской машины, не смогли бы замаскировать такой исход под что-либо иное, кроме поражения". В условиях замороженной линии фронта именно Трамп, а не Путин, будет вести переговоры с Киевом о доступе к редкоземельным минералам на Донбассе. Если добавить к этому растущую вероятность репараций, а также возможный арест замороженных российских активов на сумму 200 миллиардов долларов, то российская экономика, уже находящаяся в свободном падении, выглядит все более неустойчивой, отмечает аналитик.

Еще два фактора будут оказывать сильное давление в пользу Вашингтона. Во-первых, Россия теперь понимает, что ее армия не может противостоять НАТО, даже без участия Соединенных Штатов. Во-вторых, с падением цен на нефть ниже 60 долларов за баррель, финансовое топливо, поддерживающее российскую военную машину, быстро испаряется. Без доходов оружие замолкает.

"ЦРУ фактически лишило президента возможности видеть обман Кремля. Теперь Трамп крепко держит Путина за горло", - подчеркивает Бреттон-Гордон.

Опасения по поводу ядерной эскалации сохраняются, однако обычные ядерные угрозы Кремля практически исчезли за последние недели, и это не совпадение - Москва понимает, что бряцание ядерным оружием больше не пугает европейских лидеров.