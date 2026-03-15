Израиль захотел углубить военное сотрудничество с Украиной

В мире
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Израиль захотел углубить военное сотрудничество с Украиной
ФОТО: Global Look Press

Израильская сторона хочет углубить сотрудничество с Украиной в вопросе противодействия БПЛА иранского производства. Об этом пишет портал Ynet. Украина и Израиль постоянно поддерживают связь на уровне спецслужб.

Премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху запросил проведение телефонного разговора с Владимиром Зеленским на эту тему.

В свою очередь, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил порталу, что такой запрос был получен Киевом. Однако беседа Нетаньяху и Зеленского, по словам дипломата, пока не состоялась из-за ограничений, связанных с рабочим графиком.

Корнийчук при этом уточнил, что в вопросе противостояния с Ираном Киев выступает на стороне Израиля. Он отметил, что Украина и Израиль постоянно поддерживают связь на уровне спецслужб.

Ранее в Конгрессе раскритиковали главу Белого дома Дональда Трампа из-за переговоров с Владимиром Зеленским и будущей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

#Иран #Израиль #Украина #Зеленский #спецслужбы #дипломатия #политика
