США перебрасывают авианосец и другие корабли из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне ухудшения отношений с Ираном, пишет The New York Times. Пентагон пока не подтверждал эту информацию.

США увеличивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения риторики президента страны Дональда Трампа в адрес Ирана. Как сообщают газета The New York Times и новостной портал Axios в четверг, 15 января, в регион перебрасываются авианосец USS Abraham Lincoln, который был развернут в Южно-Китайском море, а также другие корабли сопровождения.

Ожидается, что их прибытие на Ближний Восток займет около недели. По данным NYT, туда также доставляются дополнительное оружие и военная техника.

Пентагон пока официально не подтверждал переброску авианосной группы на Ближний Восток.

Постпред США пригрозил Ирану военной эскалацией

В ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постпред США Майк Уолц пригрозил Ирану тем, что Трамп рассматривает все варианты "для прекращения бойни", имея в виду жесткое подавление протестов властями Ирана. "Президент Трамп - человек дела, а не бесконечных разговоров", - заявил Уолц.

Трамп - протестующим в Иране: Помощь уже в пути

Ранее Дональд Трамп, комментируя продолжающиеся в Иране массовые протесты, призвал демонстрантов захватывать госучреждения и сохранить "имена убийц и насильников". "Помощь уже в пути", - сказал глава Белого дома. Также президент США отмечал, что Вашингтон рассматривает несколько "очень жестких" вариантов действий в отношении Тегерана.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган на западе и юго-западе Ирана. Власти начали подавлять выступления, однако достоверных данных о происходящем нет - уже несколько суток в стране не работает интернет. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), которая базируется в Норвегии, в ходе протестов погибли не менее 3428 человек, задержаны более 10 тысяч.