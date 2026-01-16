Президент США убежден, что новая структура, которая будет руководить восстановлением сектора Газа, - это "величайший" и "самый престижный" совет из когда-либо созданных.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, объявил о формировании "Совета мира", который будет руководить восстановлением сектора Газа. Создание этой структуры входит в мирный план Трампа для сектора Газа наряду с размещением международных сил. Возглавит "Совет мира" сам президент США.

"Для меня большая честь объявить о создании Совета мира. Состав Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо созданный в любое время и в любом месте", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

О формировании "Совета мира" было сообщено вскоре после объявления о создании палестинской технократической администрации из 15 человек, ей поручено управлять повседневной жизнью в послевоенном секторе Газа, отмечает агентство AFP. Администрация будет работать под надзором "Совета мира". "В качестве председателя Совета мира я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство", - заявил Трамп.

Как сообщала газета The Telegraph, в составе "Совета мира", вероятнее всего, будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция.

США объявили о втором этапе прекращения огня в секторе Газа

14 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф от лица Трампа объявил о переходе ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа. Этот этап предполагает, среди прочего, разоружение ХАМАС и развертывание в секторе Газа Международных стабилизационных сил (МСС) с целью поддержки палестинской полиции.

В декабре движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, заявило о готовности сложить оружие при ряде условий, в частности при полном выводе израильских солдат из сектора Газа. "(Присутствие. - Ред.) нашего оружия объясняется оккупацией и агрессией. Если оккупация прекратится, это оружие будет передано под контроль государства", - утверждал лидер движения Халиль аль-Хайа.