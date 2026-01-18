Baltijas balss logotype
Президент Ирана рассказал о последствиях в случае нападения США 1 431

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Ирана рассказал о последствиях в случае нападения США
ФОТО: Global Look Press

Пезешкиан: Нападение на Хаменеи будет расценено как объявление войны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о последствиях в случае нападения на верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом он написал в соцсети Х.

«Нападение на верховного лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне против иранского народа», — написал он.

Пезешкиан заявил, что трудности, через которые проходят жители страны, вызваны в первую очередь враждебностью со стороны Запада. Конкретно он указал только одну страну — США.

#Иран #США #война #социальные сети #нападение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го января

    Указал одну,но известно же,что Израиль получит в первую очередь и параллельно все базы США и Великобритании,поэтому то Катар и другие сообщили Трампу,что не надо трогать Иран,не зная ,чем закончится авантюра,а то у ,,миротворца,,уже мания величия и он совершенно не думает о последствиях,подставляя даже те страны,которые дружны с Израилем .

    2
    1

