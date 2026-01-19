Население Китая по итогам 2025 года сократилось на 3,39 миллиона человек до 1,404 миллиарда человек, следует из данных, опубликованных Государственным статистическим управлением КНР. Статистика учитывает только материковый Китай — без Гонконга, Макао и Тайваня.

В 2025 году в Китае родились 7,92 миллиона человек, 11,31 миллиона человек умерли. Показатель рождаемости составил 5,63 на тысячу человек, показатель смертности — 8,04 на тысячу человек.

Как отмечает CNN, рождаемость в Китае по итогам 2025 года оказалась на исторически низком уровне. Население КНР сократилось четвертый год подряд.

Предыдущий исторический минимум рождаемости в Китае — 6,39 на 1000 человек — был зафиксирован в 2023 году. В 2024-м рождаемость выросла, однако, пишет CNN, новые данные показывают, что речь идет об исключении, а не об изменении устойчивого тренда на снижение этого показателя с 2016 года.

Статистические данные за 2025 год, обращает внимание CNN, свидетельствуют, что попытки властей Китай стимулировать рождаемость после десятилетий политики «одна семья, один ребенок» пока не приносят результата.

Власти Китая уделяют особое внимание попыткам увеличить рождаемость из-за угрозы экономике, которую создают сокращение рабочей силы в стране и рост числа пенсионеров. Кроме того, отмечают эксперты, сокращение трат на детей при спаде рождаемости негативно сказывается на внутреннем потреблении.

При этом в целом экономика Китая в 2025 года продемонстрировала стабильность, несмотря на разные негативные факторы, включая «войну тарифов» с США. ВВП Китая вырос на 5%.

Китай много лет занимал первое место в мире по числу жителей. В 2023 году его обогнала Индия.