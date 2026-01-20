Исполнился первый год второго срока Дональда Трампа на посту президента США. Как известно, глава Белого дома много времени и энергии потратил на то, чтобы добиться прекращения войны в самом центре Европы. Опрошенные Латвийским радио эксперты, впрочем, уверяли, что миссия Трампа с самого начала была обречена на неудачу.

Исследователь в области безопасности и руководитель Северного направления Фонда Маршалла Германии Кристина Берзиня считает, что Трамп переоценил свои способности. "Трамп полагал, что его ранее хорошие отношения с Путиным позволили бы ему легче прийти к соглашению. И его подход тоже был совсем другим. Если администрация президента США Джо Байдена и европейцы с самого начала осуждали полномасштабное вторжение России, то Трамп считал, что он должен более дружелюбно относиться к России, предлагая ей возможность вернуть прежний международный статус, возможность снова заработать.

Показать не просто уважение, а пригласить Путина на Аляску и принять как никого другого, так, как не принимают даже королей, в надежде, что тогда может быть шанс добиться нужного решения. Но у него не получилось. Ему не удалось уговорить Путина, так как Путин не хочет прекращать войну. И если учесть, что Украина хочет продолжать существовать, и это не вопрос выбора, продолжит ли Украина бороться или нет, то по-прежнему все в тупике ", - сказала Берзиня в интервью Латвийскому радио.

Президент Фонда безопасности Балтии Олев Никер также считает неудачной стратегию Трампа по прекращению войны на Украине: "Мы все подсознательно верим в чудеса и магию. Конечно, эту войну невозможно было прекратить за 24 часа. Видя, что делает Трамп, было совершенно ясно, что это совершенно точно не получится, потому что единственный шанс положить конец войне - ответить россиянам брутальной силой.

Конечно, все произошло совершенно наоборот. И с самого начала было понятно, что эта миссия Трампа провалилась, и мы это сейчас и видим ".