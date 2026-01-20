Baltijas balss logotype
«Он переоценил свои силы» - латышская дама-эксперт о Трампе

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Он переоценил свои силы» - латышская дама-эксперт о Трампе
ФОТО: twitter

Эксперты об усилиях президента США по прекращению войны на Украине.

Исполнился первый год второго срока Дональда Трампа на посту президента США. Как известно, глава Белого дома много времени и энергии потратил на то, чтобы добиться прекращения войны в самом центре Европы. Опрошенные Латвийским радио эксперты, впрочем, уверяли, что миссия Трампа с самого начала была обречена на неудачу.

Исследователь в области безопасности и руководитель Северного направления Фонда Маршалла Германии Кристина Берзиня считает, что Трамп переоценил свои способности. "Трамп полагал, что его ранее хорошие отношения с Путиным позволили бы ему легче прийти к соглашению. И его подход тоже был совсем другим. Если администрация президента США Джо Байдена и европейцы с самого начала осуждали полномасштабное вторжение России, то Трамп считал, что он должен более дружелюбно относиться к России, предлагая ей возможность вернуть прежний международный статус, возможность снова заработать.

Показать не просто уважение, а пригласить Путина на Аляску и принять как никого другого, так, как не принимают даже королей, в надежде, что тогда может быть шанс добиться нужного решения. Но у него не получилось. Ему не удалось уговорить Путина, так как Путин не хочет прекращать войну. И если учесть, что Украина хочет продолжать существовать, и это не вопрос выбора, продолжит ли Украина бороться или нет, то по-прежнему все в тупике ", - сказала Берзиня в интервью Латвийскому радио.

Президент Фонда безопасности Балтии Олев Никер также считает неудачной стратегию Трампа по прекращению войны на Украине: "Мы все подсознательно верим в чудеса и магию. Конечно, эту войну невозможно было прекратить за 24 часа. Видя, что делает Трамп, было совершенно ясно, что это совершенно точно не получится, потому что единственный шанс положить конец войне - ответить россиянам брутальной силой.

Конечно, все произошло совершенно наоборот. И с самого начала было понятно, что эта миссия Трампа провалилась, и мы это сейчас и видим ".

#мнения #Украина #война #Дональд Трамп #безопасность #Россия #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    21-го января

    Он мог бы прекратить войну за 1 минуту, если бы перестал снабжать украину оружием и передавать разведданные с координатами целей.

    15
    5
  • A
    Aleks
    21-го января

    Винсент Огона́ Виктор -Мир больше не делится на капитализм и коммунизм. Это не борьба Добра и Зла. И даже не борьба демократии и тирании. Это борьба мировых элит с народами. P S. И одна из версий,почему Трамп ,,закружился ,,с Россией. Элитам США выгодно сдать Украину и использовать Россию как таран против Европы. Весь бизнес свалит в США и США могут ,,размыть,,свой 35 трл.долг. Как и было во Второй мировой,когда экономически победили США. Элиты ниодной страны не пострадают. Олигархи России стали богаче на 26,4 млрд.долларов как и олигархи в других странах. Только народы нищают и становятся беднее... Новый мировой сионистский порядок уже стучится к вам в дверь.😈🔯👽

    13
    7
  • A
    Aleks
    21-го января

    Винсент Огона́ Виктор -Мир больше не делится на капитализм и коммунизм. Это не борьба Добра и Зла. И даже не борьба демократии и тирании. Это борьба мировых элит с народами. P S. И одна из версий,почему Трамп ,,закружился ,,с Россией. Элитам США выгодно сдать Украину и использовать Россию как таран против Европы. Весь бизнес свалит в США и США могут ,,размыть,,свой 35 трл.долг. Как и было во Второй мировой,когда экономически победили США. Элиты ниодной страны не пострадают. Олигархи России стали богаче на 26,4 млрд.долларов как и олигархи в других странах. Только народы нищают и становятся беднее... Новый мировой сионистский порядок уже стучится к вам в дверь.😈🔯👽

    5
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    Эти самозваные "икспёрды" уже даже не умиляют, а начинают раздражать своей некомпетентностью и заполитизированностью. Она от имени своего фонда (немецкого вещает) или просто показывает свои аналитические способности? Ну так её аналитика - это сочетание слов "анал" и "налить"...

    35
    3
Читать все комментарии

