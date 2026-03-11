Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что премьер-министр Виктор Орбан пригласил в страну сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России для вмешательства в парламентские выборы, назначенные на 12 апреля. В посте на своей странице в Facebook Мадьяр утверждает, что несколько недель назад в Будапешт под дипломатическим прикрытием прибыли люди, связанные с военной разведкой РФ. «У них задание — повлиять на венгерские выборы. То же самое делали раньше в Молдове», — сообщил оппозиционер, назвав ситуацию «абсолютно беспрецедентной».

По словам Мадьяра, действующая власть, «которая вот-вот падет», пытается удержаться с помощью внешнего вмешательства. Он потребовал немедленно выслать российских агентов, созвать Комитет национальной безопасности и дать парламенту полный отчёт о полученной от союзников информации о российской операции. «Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать страну угрозе ни с Востока, ни с Запада… Да здравствует свободная, независимая, европейская Венгрия!», — подчеркнул политик, добавив, что интересы Будапешта заключаются в том, чтобы оставаться предсказуемым и надежным партнёром для союзников.

Ранее портал VSquare опубликовал расследование, согласно которрому Владимир Путин лично поручил первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко обеспечить победу Орбана. По информации источников издания, в Будапеште под дипломатическим прикрытием работают три сотрудника ГРУ, которые занимаются манипуляциями в соцсетях и координируют действия с организаторами кампании партии Орбана «Фидес». Схема, по данным расследователей, повторяет молдавский сценарий 2024 года, когда Россия пыталась дискредитировать прозападного президента Майю Санду. Источники в спецслужбах нескольких стран ЕС и НАТО подтвердили, что следят за развитием ситуации.

Заявления о вмешательстве прозвучали на фоне падения рейтингов правящей партии. Как сообщали Bloomberg и Reuters, опросы фиксируют разрыв в 12–20 процентных пунктов в пользу «Тисы», что может дать оппозиции большинство в парламенте.

Орбан регулярно выступает против военной помощи Украине, блокирует её евроинтеграцию и распространяет пророссийские нарративы. Мадьяр, напротив, обещает помощь Украине и хочет укрепить прозападный курс Венгрии.