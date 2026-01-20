Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ситуация с шарами в Литве заметно улучшилась, но объявлять окончание кризиса рано 0 95

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
LETA
Изображение к статье: Ситуация с шарами в Литве заметно улучшилась, но объявлять окончание кризиса рано
ФОТО: пресс-фото

Главный советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис говорит, что ситуация с контрабандистскими метеозондами из Беларуси значительно улучшилась, но констатировать окончание кризиса пока преждевременно.

«На сегодняшний день мы не можем на сто процентов сказать, что это устойчивый процесс и этих зондов больше не будет в аэропорту, давайте ещё подождем, но ситуация значительно улучшилась», — сказал Матулёнис во вторник в эфире радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, контрабандистские зонды из Беларуси не создавали проблем литовским ведомствам и должностным лицам уже 45 дней.

По мнению Матулёниса, это могло быть обусловлено несколькими причинами: более активной работой правоохранительных органов, погодными условиями, а также беседой посланника США Джона Коула с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Агентство BNS писало, что Коул после упомянутой встречи в декабре объявил, что белорусский диктатор пообещал остановить запуски контрабандных зондов в Литву.

Из-за метеозондов во второй половине прошлого года работа Вильнюсского аэропорта нарушалась более десяти раз, один раз был нарушен график работы Каунасского аэропорта.

Читайте нас также:
#Лукашенко #США #Литва #аэропорт #кризис #контрабанда #безопасность #дипломатия #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США задержали ещё один танкер в Карибском море
Изображение к статье: Очередная авария с поездом в Испании: на него обрушилась стена
Изображение к статье: Во время протестов в Иране убиты 4500 человек - активисты
Изображение к статье: Мобильные установки будет трудно засечь неприятелю. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: АЧС не отступает: более 22 тысяч свиней подлежат уничтожению в Вайноде
Бизнес
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: АЧС не отступает: более 22 тысяч свиней подлежат уничтожению в Вайноде
Бизнес
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео