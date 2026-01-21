Власти Великобритании объявили о намерении создать специально для Украины мощную баллистическую ракету. Этот проект носит название Nightfall (англ. «закат») и его реализация началась еще в прошлом году. Что известно об этом оружии и когда его могут получить ВСУ?

В заявлении британского правительства указано, что новая баллистическая ракета сможет нести 200-килограммовую боеголовку на расстояние более 500 километров.

«Ракета обеспечит Украине дальнобойные удары для противодействия российской агрессии. Проект направлен на стимулирование оборонной промышленности Великобритании, поддержку инноваций и экономического роста, а также усиление поддержки Украины в 2026 году», — говорится в сообщении.

В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров, предназначенных для действия на поле боя с высоким уровнем угрозы и сильными электромагнитными помехами.

«Безопасной Европе нужна сильная Украина. Эти новые британские ракеты большой дальности позволят Украине бороться дальше и заставят Путина поволноваться», — заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард.

Глава британского оборонного ведомства Джон Хили сказал, что Лондон «решительно настроен» дать украинцам «передовое вооружение» для отпора российской агрессии.

Единственное ракетное вооружение, которое британские власти пока передавали Украине, — это крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, разработанные совместно с Францией.

А единственные баллистические ракеты, которые Киев получал от западных союзников, это тактические ATACMS, имеющие дальность до 300 км и боевую часть 300-500 кг. Небольшое количество этих ракет (ориентировочно несколько десятков) украинская армия получила от США в 2023-24 годах; их запасы, вероятно, уже исчерпаны.

Параллельно украинские государственные и частные производители ведут разработки собственных баллистических ракет.

В декабре 2025 года президент Владимир Зеленский заявил о начале использования украинской баллистики, а именно — оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан».

Подтвержденной информации о серийном производстве баллистики в Украине нет.

Какими будут ракеты Nightfall

Британские власти сообщают, что ракеты Nightfall смогут запускаться с различных наземных транспортных средств.

Эти установки смогут быстро выпускать несколько ракет последовательно в течение нескольких минут, что позволит украинским силам поражать ключевые военные цели, прежде чем российские силы смогут ответить на эти удары.

Это похоже на принцип запуска американских ATACMS или российских «Искандер-М», которые также запускаются с наземных мобильных установок.

Планируется, что британская баллистика будет иметь фугасную, а не кассетную боеголовку весом 200 кг. Ориентировочный план производства — 10 ракет в месяц.

Для сравнения: Россия, по данным украинской военной разведки, производит в месяц около 60 «Искандеров».

При этом ориентировочная цена ракеты Nightfall заявлена довольно низкая — до 800 тыс. фунтов, что составляет около 1 млн долларов. Это примерно соответствует стоимости старых модификаций ракет ATACMS.

В рамках проекта Nightfall три промышленные команды получат контракты на разработку ракет (стоимость каждого контракта составит 9 млн фунтов) для проектирования и поставки первых трех изделий в течение года для испытательных стрельб.

Подробные требования в отношении Nightfall были предоставлены отраслевым партнерам 19 декабря 2025 года; те подписали необходимые соглашения о конфиденциальности и безопасности. Крайний срок получения предложений по разработке ракет — 9 февраля этого года, а контракты на разработку планируется заключить в марте.

Отмечается, что Nightfall не только направлен на поддержку Украины, но он также станет основой для будущих проектов оружия большой дальности для армии Великобритании.

Перемена планов

Информация о проекте Nightfall появилась на веб-ресурсах британского министерства обороны еще 27 августа 2025 года.

В тендерном сообщении было сказано о начале разработки баллистической ракеты и поиске подрядчиков для этих работ.

«Пользователю нужна экономически эффективная тактическая (>600 км) баллистическая ракета, способная безопасно запускаться с земли с мобильной платформы в условиях высокой тактической угрозы, с навигацией и точным поражением запрограммированных пользователем координат», — говорится в описании проекта.

При этом в первых вариантах проекта баллистическая ракета Nightfall должна была быть более мощной — 300 кг взрывчатого вещества вместо 200, а также более дальнобойной — 600 км вместо 500.

Это оружие должно быть очень точным, а именно, согласно проекту, «уметь» ориентироваться без GPS и иметь круговое вероятное отклонение от цели всего 5 метров.

Время полета также запланировано короткое: ракета должна поражать цели в течение 10 минут после запуска.

Кроме того, все ракеты должны быть запущены с одной пусковой установки в течение 15 минут после остановки в месте запуска. После пусков наземное транспортное средство/пусковая установка и экипаж должны иметь возможность быстро покинуть район, в идеале — в течение 5 минут.

Украинская армия испытывает чрезвычайно высокую потребность в баллистическом оружии.

Российско-украинская война показала, что именно этот такой тип ракет является наиболее эффективным для поражения целей как в глубине территории противника, так и рядом с линией фронта.

Армия РФ активно использует для этих атак собственные ракетные комплексы «Искандер-М» или ЗРК С-400/С-300, а также северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Секрет эффективности баллистики в том, что она имеет большую мощность, летит на цель по сложной, почти вертикальной, траектории с чрезвычайно большой скоростью. Такой объект сложно перехватить большинством средств противовоздушной обороны. Достаточно высокую эффективность против баллистики показал только американский комплекс Patriot.

Для сравнения: скорость «Искандера-М» может достигать 7500 км/ч, а, например, скорость британской крылатой ракеты Storm Shadow составляет около 1000 км/ч.

Согласно проектным расчетам, скорость баллистической ракеты Nightfall должна составлять около 3000 км/ч. Однако разработка эффективной баллистики — это длительный и сложный процесс.

Украина уже почти 20 лет пытается создать и запустить в серию оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» (известный также как «Гром/Гром-2»). Эта ракета, согласно замыслу разработчиков, должна была лететь на расстояние до 500 км со скоростью 2500 км/ч. Вес боевой части должен был составлять около 500 кг.

В августе 2024 года президент Зеленский сообщал о первых успешных испытаниях украинской баллистики, а летом 2025 года появилась неофициальная информация о запуске в серию ракет «Сапсан».

О планах создания собственных баллистических ракет сообщал также частный украинский производитель — фирма FirePoint. По словам руководства компании, серийное производство этого оружия, а именно ракет FP-7, может начаться уже в мае текущего года.

Что касается британских ракет Nightfall, то, учитывая, что проект находится только на начальной стадии, ожидать получения этой баллистики для боевого применения Киев сможет в лучшем случае только в конце 2027 года.

И это — самый оптимистичный вариант.