Очередная авария с поездом в Испании: на него обрушилась стена 0 2305

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Очередная авария с поездом в Испании: на него обрушилась стена

Во вторник в северо-восточном регионе Испании — Каталонии — произошла железнодорожная авария, в результате которой погиб один человек, а 37 получили ранения, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Новая авария произошла спустя два дня после столкновения скоростных поездов в южном регионе Испании — Андалусии, где погибли как минимум 42 человека.

По данным региональных служб по чрезвычайным ситуациям, погибшим оказался машинист поезда. На опубликованных местными СМИ фотографиях видно сильно поврежденную переднюю часть поезда.

На место происшествия у города Желида, расположенного к востоку от Барселоны, были направлены около 20 машин скорой помощи, а также десятки парамедиков и сотрудников экстренных служб.

Авария произошла в условиях сильного шторма и ливня, когда подпорная стена обрушилась на железнодорожные пути, поразив пассажирский поезд на линии R4 железнодорожной сети Rodalies. Поезда на этом маршруте обычно бывают переполнены в будние дни вечером.

До этого другой пассажирский поезд сети Rodalies, следовавший по линии R2, сошел с рельсов после оползня у города Бланес в Каталонии. Поезд лишился оси, но сообщений о пострадавших в этой аварии не поступало.

Во вторник службы спасения в Каталонии также обнаружили тело мужчины в автомобиле, который был смыт паводковыми водами в обычно сухом русле реки у деревни Палау-Сатора.

Власти объявили красный уровень тревоги в некоторых районах Каталонии из-за шторма "Гарри", принесшего сильный ветер и ливни. Людей предупредили о необходимости держаться подальше от портов и пляжей из-за высоких волн.

#Испания #железная дорога #погода #поезд #Каталония #шторм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
