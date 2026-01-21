С начала протестов в декабре в Иране были убиты по меньшей мере 4500 человек, во вторник сообщило базирующееся в США агентство новостей правозащитных активистов (HRANA), пишет LETA со ссылкой на DPA.

По данным HRANA, на данный момент подтверждены 4519 случаев гибели, еще более 9000 находятся на стадии проверки. Среди погибших — 4251 участник протестов и 197 представителей сил безопасности.

Доступ к интернету в Иране по-прежнему ограничен, и лишь постепенно начинают появляться фотографии и видеозаписи, позволяющие судить о реальном масштабе насилия со стороны властей при подавлении массовых протестов.

В своем отчете HRANA указывает на тревожующую видеозапись, на которой, по мнению медиков, могли быть убиты и раненые, которым оказывали медицинскую помощь.