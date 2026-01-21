Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во время протестов в Иране убиты 4500 человек - активисты 1 384

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во время протестов в Иране убиты 4500 человек - активисты
ФОТО: пресс-фото

С начала протестов в декабре в Иране были убиты по меньшей мере 4500 человек, во вторник сообщило базирующееся в США агентство новостей правозащитных активистов (HRANA), пишет LETA со ссылкой на DPA.

По данным HRANA, на данный момент подтверждены 4519 случаев гибели, еще более 9000 находятся на стадии проверки. Среди погибших — 4251 участник протестов и 197 представителей сил безопасности.

Доступ к интернету в Иране по-прежнему ограничен, и лишь постепенно начинают появляться фотографии и видеозаписи, позволяющие судить о реальном масштабе насилия со стороны властей при подавлении массовых протестов.

В своем отчете HRANA указывает на тревожующую видеозапись, на которой, по мнению медиков, могли быть убиты и раненые, которым оказывали медицинскую помощь.

Читайте нас также:
#Иран #протесты #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    21-го января

    Есть данные у Ирана и других стран,кто стоял за ,,Майданом,,в Иране и даже кто стрелял в людей.Есть фото и видео документы,а так же были произведены аресты этих людей . Это действующие агенты израильского ,,Моссада,,и их агенты внутри Израиля .. Так что все эти смерти на совести сионистского Израиля,а не местных властей Ирана . Если в Палестине убиты уже сотни тысяч людей,то что им какие 5 тыс.иранцев? Они и русских и украинцев в войне не жалеют,ведь Майдан на Украине тоже организовал Израиль,а их друг Вова не ,,за метил,,и всячески этому по потворствовал,запрещая Януковичу действовать жёстко .

    4
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В третьем квартале дефицит бюджета в Латвии был меньше, чем в среднем по ЕС
Изображение к статье: «Аномально холодно»: потепление в Арктике приносит США и Восточной Европе лютые морозы
Изображение к статье: Премьер Бельгии популярно объяснил, почему нельзя конфисковать собственность России
Изображение к статье: Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео