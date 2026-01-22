Baltijas balss logotype
Потери России в декабре составляли 1000 убитых в день - Рютте 10 3157

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Потери России в декабре составляли 1000 убитых в день - Рютте
ФОТО: LETA

В декабре Россия теряла на войне в Украине примерно по 1000 убитых в день, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Да, это правда — в декабре россияне ежедневно теряли по тысяче убитых — не тяжело раненых, а именно убитых. Это более 30 000 человек за декабрь», — заявил Рютте.

Генсек НАТО привёл эти данные в ходе обсуждения приоритетов европейской политики. По его словам, чрезмерное внимание к требованиям Дональда Трампа, особенно его заявлениям о Гренландии, отвлекает страны Европы от необходимости продолжать поддержку Украины.

«Главная проблема сейчас — не Гренландия, главная проблема — Украина», — подчеркнул он.

Он добавил, что, несмотря на большие потери, Россия продолжает наступление в Украине.

Рютте не указал источник этих оценок. Обычно западные политики, военные и разведывательные агентства, говоря о потерях России, приводят общие цифры, включая как убитых, так и раненых.

Россия не публиковала официальные данные о своих потерях с сентября 2022 года.

#НАТО #Украина #война #Дональд Трамп #новости #потери #Марк Рютте #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • Д
    Дед
    22-го января

    Да, да! Уже рассказывали! Страна - бензоколонка, Россия завтра обанкротится, последняя ракета русских, погибло на войне миллион миллионов русских. Как им не надоедает врать. Уже никто не верит, один хрен несут пургу. Путин говорит один раз и все случается, а эти брехуны тявкают каждый день, и толку ноль.

    106
    6
  • С
    Сарказм
    Дед
    22-го января

    Ахась дед, так че там с Купянском, про который твой плешивый врал недавно? Уже захватили? один раз он говорит гыггыгы

    10
    72
  • З
    Злой
    Дед
    22-го января

    Точно, слышали, что экономика России разорвана в клочья украина потеряла в войне за всё время 34000, в то время как Россия чуть ли не по миллиону в месяц...

    29
    2
  • Д
    Добрый
    Дед
    22-го января

    Комсомольск взяли,Купянск взяли,нас обманули,нас развели,нас обдурили....Что там путлер ещё поведал?Гитлер тоже много чего рассказывал и Геббельс.

    1
    4
  • AC
    Antonio Chiletti
    22-го января

    Походу с математикой никто не дружит. 30 000 в месяц убитыми Раненые, как правило 1;3,значить еще 90 000 раненых ,и того,120 000 солдат минусом каждый месяц С учетом.что группировка русских на украине примерно 600 000(про пополнение и возврат после лечения я в курсе)......да,да ...то ракет у них на три дня,то солдат осталось всего на неделю ......но все равно...Россия послезавтра нападет на НАТО!!! Как сказал один не безызвестный человек .."Дебилы б..я"

    102
    4
  • С
    Сарказм
    Antonio Chiletti
    22-го января

    Это у тебя с пониманием прочитанного большие проблемы. Во-первых, он сказал только про декабрь (а рашнпотери неуклонно растут с начала войны, летом 2022 я еще помню цифры в 300 человек в день, что неудивительно: качество рашнвоинства ухудшается, бронетехника чем дальше, тем меньше используется, а возможности Украины по дезинсекции растут). Во-вторых, соотношение убитых к раненым в рашнармии уже давно не 1:3 (тактика мясных штурмов и просачивания не предполагает возможности эвакуации раненых и какой бы то ни было медпомощи на поле боя, так то многие из них даже с несмертельными ранами доходят на поле боя, особенно сейчас, в мороз). В третьих, а что невероятного в приведенных цифрах? расеюшка большая, лишнего народа много, мест для кладбищ хватает, да и деды воевали примерно также. Даже зет-блохеры недавно озаботились грубыми подсчетами своих потерь, исходя из простых вводных: численность группировки на начало+мобилизация+контрактники каждый год (по официальным цифрам)+"асвабажденные" из ОРДЛО (там инфа +/-)+вагнера-текущая численность группировки. И у них получилось что куда-то делось более миллиона голов за все 4 года. Что, кстати, очень близко и к украинским оценкам и к оценкам НАТО.

    5
    60
  • A
    Aleks
    22-го января

    Стивен Стюарт(США) Большая часть аккаунтов в соцсетях созданы израильской сионистской киберразведкой. Так же используются боты,что сразу заметно в комментариях,где сразу ,,поаьежало,,Gидомасонов ,которым правда как кол в жопу....😀🔥😈🔯👽

    27
    6
  • A
    Aleks
    22-го января

    Есть аудопленка,где депутат Госдумы РФ от Донбасса Бородай рассказывает ,что война очень выгодна людям в пиджаках(видимо намекая на Кремль),так как там утилизируют ,,лишних,,людей,которые,по мнению этих людей,являются обузой для общества и люмпенами,ведь идут на контракт очень много возрастных,которые уже особо не нужны нигде ,как и в Латвии,поэтому чем больше их убьют,тем лучше,считают власти России,все равно ж ему не выжить,а так хоть пользу принесет-подсократит украинцев. Поневоле станешь атеистом,видя ,что твари сионисты в пейсах и шляпах и их адепты прекрасно себя чувствуют и продолжают свое дело,хотя давно должны висеть на столбах от Москвы до Магадана ...😈🔯👽

    8
    53
  • JL
    Janina LV
    Aleks
    22-го января

    Глупости, государству невыгодно утилизировать малообразованных и возрастных людей, потому что именно они обеспечивают рабочую массу в промышленных секторах экономики, дают основной демографический прирост и формируют потребительский рынок, на котором держится прибыль бизнеса. Их сокращение создает кадровый дефицит, снижает спрос, увеличивает социальные и военные издержки и ослабляет стратегический потенциал страны.

    26
    4
  • JL
    Janina LV
    Aleks
    22-го января

    Бородай является информированным участником происходящего, но никогда не относился к кругу лиц, принимающих участие в ключевых решениях. Таких в медиа пространстве используют для того, чтобы вбрасывать непубличные оценки, тестировать реакции и т.п.

    12
    2
Читать все комментарии

