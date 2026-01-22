В декабре Россия теряла на войне в Украине примерно по 1000 убитых в день, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Да, это правда — в декабре россияне ежедневно теряли по тысяче убитых — не тяжело раненых, а именно убитых. Это более 30 000 человек за декабрь», — заявил Рютте.

Генсек НАТО привёл эти данные в ходе обсуждения приоритетов европейской политики. По его словам, чрезмерное внимание к требованиям Дональда Трампа, особенно его заявлениям о Гренландии, отвлекает страны Европы от необходимости продолжать поддержку Украины.

«Главная проблема сейчас — не Гренландия, главная проблема — Украина», — подчеркнул он.

Он добавил, что, несмотря на большие потери, Россия продолжает наступление в Украине.

Рютте не указал источник этих оценок. Обычно западные политики, военные и разведывательные агентства, говоря о потерях России, приводят общие цифры, включая как убитых, так и раненых.

Россия не публиковала официальные данные о своих потерях с сентября 2022 года.