Парламентская комиссия Кнессета Израиля по алие, абсорбции и диаспоре в очередной раз обсудила проблему роста количества "йордим" – граждан Израиля, перебравшихся на постоянное место жительства в другие страны. Во время заседания было указано, что в Израиле не существует профильного министерства, которое отвечало бы за предотвращение отъезда из страны, и министерство алии и интеграции, вкладывающее ресурсы в поощрение репатриации, вынуждено заниматься и противоположной проблемой – явлением "йордим".

На предыдущем заседании комиссии, состоявшемся в октябре, были озвучены следующие данные: с 2022 года Израиль покинули 125200 граждан.

По данным Института национального страхования ("Битуах Леуми"), в 2024 году было зарегистрировано 8400 случаев инициированного отказа от резидентства – это существенно выше, чем в предыдущие годы, когда от статуса жителя Израиля отказывались, в среднем, 2500 человек в год.

Генеральный директор министерства алии и интеграции Авихай Кахане подчеркнул, что многие уезжающие не заявляют о своем отъезде публично, они каждый год обдумывают свои дальнейшие шаги заново – вернуться в Израиль или остаться за рубежом. Он добавил, что ведомство открыло так называемые "Дома Израиля" в разных странах мира, чтобы помочь живущим за границей израильтянам не терять связь с родиной и поддерживать их возвращение.

Интересно, что в перечне 10 "Домов Израиля", действующих в настоящее время, указаны три европейских – в Берлине, Лондоне и Париже, и семь североамериканских – в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и в Торонто. Министерство алии и интеграции планирует открыть "Израильский дом" и в Австралии. Ни Украины, ни России, ни Беларуси, ни Казахстана, ни стран Балтии, ни других стран, где проживают покинувшие Израиль русскоязычные граждане, в плане работы министерства алии и интеграции, по-видимому, нет.

Однако генеральный директор ведомства говорил о подготовке программы по поощрению возвращения "йордим", которую министерство планирует запустить в 2026 году и на которую будет просить соответствующие бюджеты.

По данным Израильского института демократии, отрицательный миграционный баланс наблюдается в Израиле с 2023 года, причем светские в большей степени склонны задумываться об эмиграции – вдвое чаще, чем соблюдающие традиции ("масортиим") и в 30 раз чаще, чем ультрарелигиозные. Молодые люди в возрасте 18-34 года вдвое чаще задумываются об отъезде из Израиля, чем люди в возрасте 35-54 года и впятеро чаще, чем люди в возрасте 55 лет и старше. Люди с высокими доходами склонны рассматривать отъезд в 1,8 раза чаще, чем люди с более низкими доходами. Обладатели иностранного гражданства покидают страну в 1,7 раза чаще, чем обладатели только израильского гражданства.

Глава отдела алии и миграции в Центральном статистическом бюро Марина Шпес, выступая на заседании, сообщила, что 65% из людей, покинувших Израиль в 2024 году – это новые репатрианты, прибывшие в Израиль в последние пять лет. При этом около 60% репатриантов, уехавших из Израиля в 2023 году, имели степень бакалавра, и более 25% обладали степенью магистра или выше. При этом она отметила, что в 2025 году наметилось небольшое снижение количества израильтян, выбирающих для себя отъезд из страны.

Генеральный директор министерстваа алии и интеграции Авихай Кахане ответил на это, что данные за годы, когда в Европе идет масштабнейшая война, некорректны и не верны. Однако представительница Исследовательского отдела Кнессета Аяла Элиягу отметила, что с 2022 года выросло как количество израильтян, решивших перебраться на постоянное место жительства за рубеж, так и количество репатриантов, приехавших в Израиль.

Заместитель генерального директора "Битуах Леуми" Дани Закен сообщил, что по истечении пяти лет отсутствия израильтянина в стране ведомство инициирует лишение резидентства (статуса жителя Израиля). "В 2024 году мы наблюдали существенное увеличение инициированных уезжающими гражданами запросов об отказе от резидентства – еще до истечения пяти лет отсутствия их в Израиле", – отметил он.

Депутат Евгений Сова ("Наш Дом Израиль") отметил, что основные факторы, которые влияют на решение людей покинуть Израиль – это безопасность, экономический и религиозный аспекты. "Слишком много депутатов от коалиции призывают граждан покинуть страну, это печально, – укорил он. – Я полагаю, что премьер-министру следует объявить, что его правительство борется за предотвращение отъезда израильтян".

Председатель комиссии Гилад Карив, резюмируя заседание, сообщил, что следующее обсуждение будет посвящено "утечке мозгов", и на нем комиссия более подробно остановится на академической сфере. Он подчеркнул, что "утечкой мозгов" в Израиле не занимаются, а речь идет о крайне болезненной проблеме для израильского общества.