В Москве был ранен заместитель начальника российского военного разведывательного управления (ГРУ), генерал-лейтенант Владимир Алексеев, в пятницу сообщил Следственный комитет, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Генерал был ранен в доме на Волоколамском шоссе. Его доставили в больницу.

В пятницу "пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия", говорится в сообщении комитета.

Генерала доставили в московскую больницу, подробности о его состоянии не сообщаются.

По информации Telegram-каналов Mash и Baza, Алексеев был ранен в спину.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.