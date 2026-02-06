Baltijas balss logotype
В Москве заместитель главы ГРУ получил несколько выстрелов в спину 1 1836

В мире
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: NEXTA/TELEGRAM

NEXTA/TELEGRAM

В Москве был ранен заместитель начальника российского военного разведывательного управления (ГРУ), генерал-лейтенант Владимир Алексеев, в пятницу сообщил Следственный комитет, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Генерал был ранен в доме на Волоколамском шоссе. Его доставили в больницу.

В пятницу "пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия", говорится в сообщении комитета.

Генерала доставили в московскую больницу, подробности о его состоянии не сообщаются.

По информации Telegram-каналов Mash и Baza, Алексеев был ранен в спину.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

#Москва #преступность #telegram #ГРУ #Россия
Оставить комментарий

    Aleks
    6-го февраля

    Влада Путина:Я не такая-я жду трамвая..Пора уже русским,кто остался в спецуре,пристрелить этого врага России,а то всех с его помощью перестреляют ,а евреев на Украине не трогает и любителя зажигать миноры Буданова в том числе...😈👽

