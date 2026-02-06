NEXTA/TELEGRAM
В Москве был ранен заместитель начальника российского военного разведывательного управления (ГРУ), генерал-лейтенант Владимир Алексеев, в пятницу сообщил Следственный комитет, пишет LETA со ссылкой на Meduza.
Генерал был ранен в доме на Волоколамском шоссе. Его доставили в больницу.
В пятницу "пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия", говорится в сообщении комитета.
Генерала доставили в московскую больницу, подробности о его состоянии не сообщаются.
По информации Telegram-каналов Mash и Baza, Алексеев был ранен в спину.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Оставить комментарий(1)