Сообщница американского финансиста и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл была бы готова дать показания в комитете Конгресса США, если президент США Дональд Трамп её помилует, сообщил в понедельник её адвокат, пишет LETA со ссылкой на AFP.

64-летняя Максвелл, отбывающая 20-летний тюремный срок за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, была вызвана для дачи показаний в Комитет по надзору Конгресса США о своих связях с Эпштейном.

На закрытом заседании Максвелл, "как и ожидалось", воспользовалась правом, предоставленным Пятой поправкой к Конституции США, позволяющим не отвечать на вопросы, которые могут её инкриминировать, сообщил председатель комитета республиканец Джеймс Комер.

"Это, конечно, крайне разочаровывает", — сказал конгрессмен. "У нас было много вопросов о преступлениях, совершённых ею и Эпштейном, а также о возможных соучастниках", — добавил он.

Адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что она готова дать публичные показания, если будет помилована Трампом.

"Если этот комитет и американское общество действительно хотят услышать всю правду без прикрас о произошедшем, то путь ясен, — говорится в заявлении адвоката. - Максвелл готова говорить полностью и честно, если президент Трамп её помилует".

Маркус также заявил, что Дональд Трамп и бывший президент Билл Клинтон, ранее находившиеся в дружеских отношениях с Эпштейном, "не виновны ни в каких правонарушениях".

"Только Максвелл может объяснить, почему, и общество заслуживает это объяснение", — отметил адвокат.

Гилейн Максвелл, дочь покойного британского медиамагната Роберта Максвелла, является единственным лицом, осуждённым за преступления, связанные с Эпштейном, который умер в тюрьме в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В 2021 году Максвелл была признана виновной в том, что поставляла Эпштейну несовершеннолетних девушек и молодых женщин.

Она была вызвана на допрос в виртуальном формате из техасской тюрьмы, где отбывает наказание.