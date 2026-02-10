Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сообщница Эпштейна готова все рассказать Конгрессу США, но у нее есть условие, и помочь может только Трамп 1 1264

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сообщница Эпштейна готова все рассказать Конгрессу США, но у нее есть условие, и помочь может только Трамп

Сообщница американского финансиста и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл была бы готова дать показания в комитете Конгресса США, если президент США Дональд Трамп её помилует, сообщил в понедельник её адвокат, пишет LETA со ссылкой на AFP.

64-летняя Максвелл, отбывающая 20-летний тюремный срок за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, была вызвана для дачи показаний в Комитет по надзору Конгресса США о своих связях с Эпштейном.

На закрытом заседании Максвелл, "как и ожидалось", воспользовалась правом, предоставленным Пятой поправкой к Конституции США, позволяющим не отвечать на вопросы, которые могут её инкриминировать, сообщил председатель комитета республиканец Джеймс Комер.

"Это, конечно, крайне разочаровывает", — сказал конгрессмен. "У нас было много вопросов о преступлениях, совершённых ею и Эпштейном, а также о возможных соучастниках", — добавил он.

Адвокат Максвелл Дэвид Маркус заявил, что она готова дать публичные показания, если будет помилована Трампом.

"Если этот комитет и американское общество действительно хотят услышать всю правду без прикрас о произошедшем, то путь ясен, — говорится в заявлении адвоката. - Максвелл готова говорить полностью и честно, если президент Трамп её помилует".

Маркус также заявил, что Дональд Трамп и бывший президент Билл Клинтон, ранее находившиеся в дружеских отношениях с Эпштейном, "не виновны ни в каких правонарушениях".

"Только Максвелл может объяснить, почему, и общество заслуживает это объяснение", — отметил адвокат.

Гилейн Максвелл, дочь покойного британского медиамагната Роберта Максвелла, является единственным лицом, осуждённым за преступления, связанные с Эпштейном, который умер в тюрьме в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В 2021 году Максвелл была признана виновной в том, что поставляла Эпштейну несовершеннолетних девушек и молодых женщин.

Она была вызвана на допрос в виртуальном формате из техасской тюрьмы, где отбывает наказание.

Читайте нас также:
#США #торговля людьми #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Ну и как тут не спеть песенку одесских евреев-,,Евреи,евреи,кругом одни евреи?! Максвелл,Эпштейн и все ,кто связан с островом -это кто?! Поэтому вряд ли Максвелл назовет имена...😎🔯👽😈

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео