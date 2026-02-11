По словам президента Украины, он уже принял предложение Вашингтона провести новый раунд переговоров с РФ 17 и 18 февраля на территории США. Однако информации о том, согласна ли на эти даты и место Россия, пока нет.

Следующий раунд переговоров делегаций России, Украины и США по прекращению российской войны запланирован на 17 и 18 февраля на территории Соединенных Штатов, заявил в комментарии агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 февраля. По его словам, он уже принял соответствующее предложение представителей Вашингтона. Однако пока неясно, согласится ли Россия на эту встречу в США, отмечает Bloomberg.

Как предполагает агентство, в рамках нового раунда переговоров представители стран "сосредоточатся на сложном территориальном вопросе" и обсудят предложение США создать буферную "свободную экономическую зону" в Донбассе. По словам украинского президента, обе воюющие стороны воспринимают скептически эту американскую идею. "Мы имеем разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу", - сказал Зеленский агентству Bloomberg.

На встрече с журналистами 7 февраля президент Украины сообщал, что Вашингтон предложил делегациям от Киева и Москвы провести новый раунд переговоров в Майами на неделе, начинающейся 9 февраля, и тогда он также принял то предложение. По словам Зеленского, Соединенные Штаты предлагают завершить войну до начала лета, поскольку с июня у них будет другой приоритет - выборы в Конгресс.

Отсутствие результата на переговорах в Абу-Даби

Россия, Украина и США провели два раунда закрытых переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй - 4-5 февраля. 5 февраля Киев и Москва согласовали очередной обмен пленными. Прорыва на пути к завершению войны в Украине вновь достигнуто не было.

Тем не менее по итогам этих совещаний все стороны, то есть Россия, Украина и Соединенные Штаты, заявили о достигнутом прогрессе. В частности, госсекретарь США Марко Рубио указал, что список нерешенных вопросов "существенно сократился", однако "остались самые сложные" из них. Наиболее сложными остаются вопросы об оккупированных армией РФ украинских территориях, а также о статусе Запорожской АЭС.