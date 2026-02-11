Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский сообщил о времени и месте новых переговоров 0 749

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский сообщил о времени и месте новых переговоров
ФОТО: пресс-фото

По словам президента Украины, он уже принял предложение Вашингтона провести новый раунд переговоров с РФ 17 и 18 февраля на территории США. Однако информации о том, согласна ли на эти даты и место Россия, пока нет.

Следующий раунд переговоров делегаций России, Украины и США по прекращению российской войны запланирован на 17 и 18 февраля на территории Соединенных Штатов, заявил в комментарии агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 февраля. По его словам, он уже принял соответствующее предложение представителей Вашингтона. Однако пока неясно, согласится ли Россия на эту встречу в США, отмечает Bloomberg.

Как предполагает агентство, в рамках нового раунда переговоров представители стран "сосредоточатся на сложном территориальном вопросе" и обсудят предложение США создать буферную "свободную экономическую зону" в Донбассе. По словам украинского президента, обе воюющие стороны воспринимают скептически эту американскую идею. "Мы имеем разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу", - сказал Зеленский агентству Bloomberg.

На встрече с журналистами 7 февраля президент Украины сообщал, что Вашингтон предложил делегациям от Киева и Москвы провести новый раунд переговоров в Майами на неделе, начинающейся 9 февраля, и тогда он также принял то предложение. По словам Зеленского, Соединенные Штаты предлагают завершить войну до начала лета, поскольку с июня у них будет другой приоритет - выборы в Конгресс.

Отсутствие результата на переговорах в Абу-Даби

Россия, Украина и США провели два раунда закрытых переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй - 4-5 февраля. 5 февраля Киев и Москва согласовали очередной обмен пленными. Прорыва на пути к завершению войны в Украине вновь достигнуто не было.

Тем не менее по итогам этих совещаний все стороны, то есть Россия, Украина и Соединенные Штаты, заявили о достигнутом прогрессе. В частности, госсекретарь США Марко Рубио указал, что список нерешенных вопросов "существенно сократился", однако "остались самые сложные" из них. Наиболее сложными остаются вопросы об оккупированных армией РФ украинских территориях, а также о статусе Запорожской АЭС.

Читайте нас также:
#США #Украина #война #Москва #переговоры #Киев #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео