"Новость о том, что Валентина Терешкова в 88 лет планирует снова избираться в Госдуму - хороший повод поговорить не столько о возрасте, сколько о самой природе власти", - пишет в своем телеграм-канале московский политолог Илья Гращенков.

"Спорить о том, может ли человек в таком возрасте быть эффективным - дело неблагодарное. История знает массу примеров активных и мудрых старших политиков. Но здесь вопрос глубже.

Когда одна и та же фигура, пусть и легендарная, десятилетиями остается в политике, это говорит о системе, которой становится все сложнее обновляться. Геронтократия - это ведь не просто «правление стариков». Это такая расстановка сил, при которой доступ к самым вершинам власти для новых поколений и идей оказывается серьезно ограничен. Система начинает использовать проверенные символы прошлого - как Терешкова для легитимации настоящего эксплуатируя образ прорыва и молодости для консервации текущего порядка, который как раз может эти качества и не поощрять.

Суть проблемы даже не в биологическом возрасте, а в возрасте политическом. Когда элита, чей ключевой опыт формировался в совершенно другую эпоху - без интернета, без глобальных цепочек поставок, без современных вызовов, продолжает принимать решения за общество, живущее в цифровом мире, это ведет к разрыву. К разрыву в восприятии скорости жизни, в понимании технологических рисков и возможностей, в языке, на котором говорит страна.

Такая система маскируется под стабильность. Мол, вот проверенные люди, им можно доверять. Но настоящая, здоровая стабильность - это не заморозка. Это динамика, это когда в элите есть место и для мудрости опыта, и для энергии и свежего взгляда новых людей. Когда есть механизмы, позволяющие достойным представителям разных поколений приходить во власть. Если этих механизмов нет, система начинает буксовать. Она теряет гибкость и способность к адаптации, что в нашем стремительном мире чревато куда большими потрясениями, чем плановая ротация кадров.

История с Терешковой - такое зеркало, в котором наша политическая система отражается без прикрас. Увы, но главные свершения остались в прошлом веке. То, что у России есть не только великое прошлое, но и будущее, для управления которым нужны люди, чья жизнь и карьера еще впереди - это запретная область образа будущего. Ведь каким оно будет - уже никто не знает, а прогнозировать его в столь турбулентном моменте, дело неблагодарное".

Валентина Владимировна Терешкова (род. 6 марта 1937, деревня Большое Масленниково, Тутаевский район, Ярославская область, РСФСР, СССР) — лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), генерал-лейтенант (2025)[2]. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Депутат Верховного Совета СССР VII—XI созывов (1966—1989), член Президиума Верховного Совета СССР (1974—1989). Глава Комитета советских женщин (1968—1987) и Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (1987—1992).

Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации, член Высшего совета партии «Единая Россия»[3]. В марте 2020 года предложила поправку к Конституции РФ, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину ещё дважды претендовать на пост президента.

Из-за поддержки вторжения России на Украину находится под международными санкциями стран Евросоюза, США и ряда других стран.