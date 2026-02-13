Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава Еврокомиссии назвала важную цель ЕС на Украине 2 529

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава Еврокомиссии назвала важную цель ЕС на Украине
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен: ЕС добивается безопасного будущего Украины, действуя против России.

Действия европейских стран в связи с конфликтом на Украине помогут обеспечить Киеву безопасное будущее, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала цель Европейского союза на Украине. «Обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС», — перечислила дипломат.

Она добавила, что ЕС скоро примет 20-й пакет санкций против РФ.

Читайте нас также:
#Украина #санкции #безопасность #дипломатия #Еврокомиссия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    14-го февраля

    И эти клоуны что-то пищат о прямом диалоге, в лучшем случае их потуги просто проигнорируют.

    6
    1
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Спасает она Зеленского, потому что , если Зеленский падет, он расскажет сколько отмытого нала отгружено европейским правителям.

    15
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео