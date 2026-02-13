Baltijas balss logotype
Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс - The Atlantic 2 476

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс - The Atlantic

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

Власти Украины, вероятно, готовы отказаться от контроля территорий в восточной части Донецкой области в пользу России. Об этом сообщил в четверг, 12 февраля, журналист американского журнала The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал этот возможный шаг "самой тяжелой уступкой" Киева в переговорах с Москвой.

"Чтобы сделать такой компромисс легитимным, они рассматривали возможность провести этой весной референдум по мирному плану, позволив украинцам проголосовать за соглашение, которое включает в себя потерю территории", - говорится в публикации.

По данным Шустера, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов проводил с помощниками Зеленского длительные дискуссии о юридических и практических условиях, которые необходимо выполнить Украине, чтобы вывести войска из некоторых районов Донецкой области, не позволяя при этом армии РФ захватить эту территорию.

"Они действительно проявляют изобретательность, ищут способы сделать так, чтобы люди это приняли", - заявил журналисту один из украинских чиновников.

Кроме того, как отмечает автор статьи, Украина "практически отказалась" от своих прежних требований о привлечении президента РФ Владимира Путина и военное руководство РФ к ответственности за военные преступления в Украине.

Разногласия по Донбассу

Представители Москвы и Киева в столице ОАЭ Абу-Даби впервые провели прямые переговоры по плану, предложенному США для прекращения войны России против Украины, 23 и 24 января.

По данным источников в переговорных кругах, стороны уже согласовали несколько пунктов, но не договорились по вопросу территорий. По итогам первого раунда переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос Донбасса - единственный, который остается нерешенным. Россия требует отвода украинских войск из Донбасса, Киев это требование отвергает.

#США #Украина #Москва #переговоры #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
    Виардо кузнецова
    13-го февраля

    Как Трамп скажет и с Путиным согласует,так и будет.Зеленые кузнечики не решают

  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Не никогда? Приходит стадия согласия и смирения.

