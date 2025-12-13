Baltijas balss logotype
Изображение к статье: Обнаружен ранний сигнал развития психоза
Lifenews

Обнаружен ранний сигнал развития психоза

0
Изображение к статье: На простые навыки потребовались тысячи поколений. Иконка видео
Lifenews

Nature: 400 000 лет назад в нынешней Англии жили с огоньком

0
Изображение к статье: Обычный овощ неожиданно оказался связан со снижением давления
Lifenews

Обычный овощ неожиданно оказался связан со снижением давления

0
Изображение к статье: Употребление алкоголя повышает риск развития рака даже при умеренных дозах
Lifenews

Употребление алкоголя повышает риск развития рака даже при умеренных дозах

0
Изображение к статье: Инесса Галанте - «В Рождество пусть исполняются все мечты!»
Lifenews

Инесса Галанте - «В Рождество пусть исполняются все мечты!»

1
Изображение к статье: Парам подсказали способы избежать ссор перед Новым годом
Lifenews

Парам подсказали способы избежать ссор перед Новым годом

0
Изображение к статье: «Это опасно!» Жителей призвали снять гирлянду с елки
Lifenews

«Это опасно!» Жителей призвали снять гирлянду с елки

0
Изображение к статье: Популярный продукт связали с замедлением биологического старения
Lifenews

Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

0
Изображение к статье: Длительное сидение повышает риск сердечных заболеваний и диабета
Lifenews

Длительное сидение повышает риск сердечных заболеваний и диабета

0
Изображение к статье: Найдена неожиданная причина ускорения старения сердца
Lifenews

Найдена неожиданная причина ускорения старения сердца

0
Изображение к статье: Любителей горячих напитков предупредили о риске опасного заболевания
Lifenews

Любителей горячих напитков предупредили о риске опасного заболевания

0
Изображение к статье: Библейская драма положена в сюжет картины. Иконка видео
Lifenews

Раскрытые тайны Рембрандта демонстрирует Эрмитаж

0
Изображение к статье: Это уже не новодел, а полностью измененная концепция. Иконка видео
Lifenews

Собору Парижской Богоматери купят новые витражи на 4 000 000 евро

1
Изображение к статье: Гнев как скрытый инструмент успеха: почему эта эмоция помогает добиваться целей
Lifenews

Гнев как скрытый инструмент успеха: почему эта эмоция помогает добиваться целей

0
Изображение к статье: Вполне гигантские экземпляры разнообразят еврейскую кухню. Иконка видео
Lifenews

Израильяне зимой любят ходить по грибы

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31

