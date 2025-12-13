Обнаружен ранний сигнал развития психоза
Nature: 400 000 лет назад в нынешней Англии жили с огоньком
Обычный овощ неожиданно оказался связан со снижением давления
Употребление алкоголя повышает риск развития рака даже при умеренных дозах
Инесса Галанте - «В Рождество пусть исполняются все мечты!»
Парам подсказали способы избежать ссор перед Новым годом
«Это опасно!» Жителей призвали снять гирлянду с елки
Популярный продукт связали с замедлением биологического старения
Длительное сидение повышает риск сердечных заболеваний и диабета
Найдена неожиданная причина ускорения старения сердца
Любителей горячих напитков предупредили о риске опасного заболевания
Раскрытые тайны Рембрандта демонстрирует Эрмитаж
Собору Парижской Богоматери купят новые витражи на 4 000 000 евро
Гнев как скрытый инструмент успеха: почему эта эмоция помогает добиваться целей
Израильяне зимой любят ходить по грибы
Copyright | ©2025 All rights reserved |
Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для
восстановления пароля.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства
больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой
момент.
Твоя поддержка необходима для поддержания работы нашего ресурса.
Каждый просмотр рекламы помогает нам писать свежие новости и держать вас в курсе событий.