Бывшая HR-директор компании Astronomer Кристин Кэбот, ставшая летом этого года героиней вирального видео с концерта Coldplay, впервые прокомментировала скандал. Она дала интервью газете New York Times, где рассказала об обстоятельствах вечера, который превратил ее в объект для шуток со всего мира, и о поступивших после этого десятках угроз.

Выложенное в тиктоке видео, на котором обнимающиеся мужчина и женщина на концерте группы Coldplay 16 июля пытаются спрятаться после того, как попадают в объектив так называемой камеры поцелуев, всего за несколько часов набрало десятки миллионов просмотров.

Быстро стало известно, что на видео попали женатый гендиректор компании Энди Байрон и замужняя глава HR Кристин Кэбот. К обвинениям в аморальности в адрес обоих героев добавились претензии в нарушении профессиональной этики, а история вышла за рамки обсуждений в соцсетях и стала темой для выпусков новостей и аналитических материалов в газетах.

Компания Astronomer, о которой до этого момента мало кто знал за пределами IT-сферы, публично объявила о проведении расследования, а спасать репутацию пригласили Гвинет Пэлтроу, записавшую сатирический ролик.

В итоге и Энди Байрон, и Кристин Кэбот потеряли работу, а еще стали героями мемов и пародий, объектом насмешек и травли со всего мира.

53-летняя Кэбот с июля не давала комментариев. Вместо этого она пыталась восстановить отношения со своими двумя детьми-подростками, работодателем и мужем, Эндрю Кэботом, с которым она незадолго до этого рассталась и вела переговоры о разделе имущества.

В интервью NYT женщина рассказала, что на начальном этапе думала только об одном: «Боже мой, я причинила боль людям. Я причинила боль хорошим людям».

Сразу после скандала ее личные данные были раскрыты, и в течение нескольких недель Кэбот звонили по несколько сотен раз в день. Папарацци разбили лагерь напротив ее дома, а машины медленно проезжали по ее кварталу, «как на параде».

Внимание публики давно уже переключилось на другие скандалы, однако Кристин Кэбот по-прежнему регулярно сталкивается с последствиями «Coldplау-гейта». Незадолго до Дня благодарения женщина узнала ее на заправке и назвала Кэбот «отвратительной». «Прелюбодеи — это низшая форма человечества. Вы даже не заслуживаете дышать тем же воздухом, что и я», — пересказывает Кэбот ее слова.

Незадолго до того самого концерта Сoldplay Кэбот решила расстаться с мужем и в тот вечер хотела просто отдохнуть с друзьями. Она пригласила присоединиться Байрона, который, когда она до этого упомянула о своем разводе, сказал, что «проходит через то же самое» (бывший гендиректор Astronomer комментариев журналистам не давал). Кэбот подчеркивает, что была немного влюблена в Байрона, но никакого романа у них не было.

Во время концерта они выпили несколько коктейлей и постепенно стали «вести себя как пара» и даже поцеловались.

«Я никогда не смогу объяснить это ни внятно, ни осмысленно», — говорит Кэбот о том, что почувствовала, увидев себя на большом экране. То, что еще мгновение назад казалось радостью, превратилось в ужас. Кэбот закрыла лицо руками и вырвалась из объятий Байрона. Байрон пригнулся.

Около 4-х утра, раздумывая, как она будет сообщать об инциденте совету директоров, Кэбот получила сообщение — это был скриншот из тиктока.

На следующий день она поехала к детям, которые были у отца в Бостоне. Она хотела поговорить с ними о случившемся, прежде чем они узнают об этом где-нибудь еще. «Они, конечно, знали, кто такой Энди, и я сказала: „Мы с ним очень увлеклись моментом, и теперь это в соцсетях“». Ее 14-летняя дочь расплакалась.

После скандала Кэбот много дней не выходила из комнаты. Ей стали поступать угрозы — она получила около 50-60 таких сообщений. Одно из них случайно услышали ее дети. «Мои дети боялись, что я умру и что они умрут», — рассказала Кэбот NYT. Все члены семьи стали бояться общественных мест и светских мероприятий.

Один раз они с дочерью отправились в местный бассейн, и женщина начала их фотографировать. У дочери на глаза навернулись слезы, и она начала умолять: «Пожалуйста, можно нам просто уйти?» — вспоминает Кэбот. В другой раз, когда она забирала сына с работы, к ее машине подошли несколько женщин и заявили, что не понимают, как она может показываться на людях.

«Я приняла неверное решение, выпила пару коктейлей High Noon, танцевала и вела себя неподобающе со своим начальником. И это не пустяк. Я взяла на себя ответственность и пожертвовала своей карьерой ради этого. Это цена, которую я решила заплатить, — говорит она. — Я хочу, чтобы мои дети знали, что можно совершать ошибки, а можно по-настоящему напортачить. Но ты не должен подвергаться угрозам и бояться за свою жизнь из-за этого».