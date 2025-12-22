Baltijas balss logotype
«Самый сексуальный учитель математики» снялся обнаженным в душе

Lifenews
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: @pietroboselli

Фото: @pietroboselli

Бывший учитель математики Пьетро Боселли снялся в откровенном виде в душе.

Бывший учитель математики, доктор наук и манекенщик Пьетро Боселли снялся в откровенном виде. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram, насчитывающей 3,3 миллиона подписчиков.

Итальянец, победивший в международном конкурсе на звание «самого сексуального учителя в мире», предстал на размещенных кадрах во время принятия душа. Он показал фигуру с разных ракурсов, позируя полностью обнаженным.

«Горячий душ — краеугольный камень цивилизации», — указал в подписи мужчина.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
