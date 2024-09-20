В Техасе преступник забаррикадировался в мотеле и отстреливался от приехавших на место полицейских. Тогда стражи порядка применили робота, который выкурил нарушителя наружу и задавил его своим железным авторитетом.

39-летний Феликс Делароза, которого приехали задерживать из-за пока неизвестных причин, закрылся в комнате мотеля Lubbock Days Inn в Техасе. В ответ на попытку задержания преступник стал стрелять, поэтому на место вызвали спецназ.

Переговорщики SWAT также потерпели неудачу, в ответ на их действия Делароза снова применил оружие, и тогда в комнату отправили робота-сапёра.

На видео запечатлено, как происходило задержание: преступник попытался дезориентировать машину, накинув на робота плед, однако робокоп сумел найти окно и распылить в него слезоточивый газ.

Из-за этого Делароза был вынужден покинуть помещение, выпав из номера прямо под колеса железного стража порядка, а тот незамедлительно пресёк возможную попытку бегства, придавив преступника своим весом.

Чтобы подчеркнуть свою победу, робот снял с преступника штаны.

После задержания злоумышленника отправили в больницу. По словам очевидцев, в момент наезда был слышен хруст, вероятно, костей.