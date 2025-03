Your browser does not support the video tag.

В Техасе преступник забаррикадировался в мотеле и отстреливался от приехавших на место полицейских. Тогда стражи порядка применили робота, который выкурил нарушителя наружу и задавил его своим железным авторитетом. 39-летний Феликс Делароза, которого приехали задерживать из-за пока неизвестных причин, закрылся в комнате мотеля Lubbock Days Inn в Техасе. В ответ на попытку задержания преступник стал стрелять, поэтому на место вызвали спецназ. Переговорщики SWAT также потерпели неудачу, в ответ на их действия Делароза снова применил оружие, и тогда в комнату отправили робота-сапёра. На видео запечатлено, как происходило задержание: преступник попытался дезориентировать машину, накинув на робота плед, однако робокоп сумел найти окно и распылить в него слезоточивый газ. Из-за этого Делароза был вынужден покинуть помещение, выпав из номера прямо под колеса железного стража порядка, а тот незамедлительно пресёк возможную попытку бегства, придавив преступника своим весом. Чтобы подчеркнуть свою победу, робот снял с преступника штаны. После задержания злоумышленника отправили в больницу. По словам очевидцев, в момент наезда был слышен хруст, вероятно, костей.

