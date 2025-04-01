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Новые торговые киоски в Риге установили в январе, а в марте они уже разваливаются 1 2254

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Новые торговые киоски в Риге установили в январе, а в марте они уже разваливаются

Новые торговые киоски в Риге установили в январе, а в марте они уже разваливаются, пишет otkrito.lv.

Недавно появилась информация о том, что Рижский центр жителей микрорайонов установил первые уличные торговые модули нового дизайна на торговых площадках самоуправления. Однако всего три месяца спустя, в конце марта, в социальных сетях появились фотографии, что в них уже выпадают двери. Как же так?

Как поясняет порталу Jauns.lv координатор проектов отдела внешних коммуникаций Управления коммуникации Рижской думы Сабине Соловьёва, самоуправлению известно о повреждениях торговых модулей на углу улиц Бривибас гатве и Лиелвардес. Причиной выпавших дверей стало неправильное расположение модулей. Вопрос ремонта дверей сейчас решается с компанией-изготовителем, которая также устанавливала модули.

Ранее Jauns.lv сообщал, что в начале января Рижский центр жителей микрорайонов установил первые торговые модули нового дизайна. Поскольку уличная торговля ведется круглый год, модули оснащены крышей и стенами, чтобы защитить продавцов от дождя, ветра и солнца. Их дизайн позволяет комбинировать размещение в зависимости от условий на конкретной площадке. Также предусмотрены функциональные элементы для адаптации затенения в зависимости от предлагаемых товаров.

Впрочем, дизайн киосков получил зубодробительную порцию критики...

По информации Рижской думы, стоимость производства одного модуля составляет 7023 евро без НДС, а установка – 600 евро. В 2024 году изготовлено и установлено 22 модуля. В 2025 и 2026 годах планируется поставить еще 44 модуля, заменяя старые торговые палатки новыми.

Адреса, где установлены новые киоски:

ул. Валдекю, 53 угол ул. Парадес и Плекснес угол ул. Лиелвардес и Бривибас гатве угол ул. К. Валдемара и Зирню ул. Тилта, рядом с конечной остановкой 3-го троллейбуса проспект Виестура, напротив дома №24 угол ул. Мурьяню и Юглас

Для использования торговых мест, оборудованных самоуправлением, необходимо получить разрешение и оплатить муниципальный сбор. Более подробная информация доступна на riga.lv.

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го апреля

    Ну так рукожопые хуторяне и устанавливали.

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