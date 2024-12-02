Анатомия семейного насилия в Латвии: где искать спасения?

Время от времени латвийское общество потрясают жуткие случаи, связанные с насилием в семье. Муж искалечил жену. Мать с сожителем убила ребенка. Великовозрастный сын убил мать-пенсионерку за отказ отдать ему пенсию на выпивку…

Когда такое случается, об этом начинают говорить, обсуждать, задавать вопросы – как ТАКОЕ могло произойти? Ведь трагедия произошла не в вакууме и не вдруг: наверняка ей предшествовало что-то, чего окружающие не могли не видеть и не слышать. И среагируй они должным образом, трагедию, возможно, удалось бы предотвратить!

А потом все стихает – до следующего вопиющего случая. И за закрытыми дверями квартир и домов продолжается то, что сегодня называют домашним насилием: тысячи абьюзеров продолжают тиранить своих жертв – более слабых членов семьи...

Наш консультант: Рита Ольхова, присяжный адвокат по семейным делам.

Многоликое, разное – и всегда безобразное

Домашнее насилие может проявляться в самых разных формах:

физическое – когда кто-то из членов семьи причиняет другому физическую боль, унижает действиями (толкает, пинает) и т. д.;

сексуальное насилие – еще лет десять назад оно вообще не считалось преступлением (дескать, какое изнасилование, если это происходит между супругами!), то сейчас это однозначно насилие, которое и доказывается, и наказывается;

эмоциональное насилие – когда жертву подвергают эмоциональным страданиям, подавляя морально, но при этом не оказывая на нее физического воздействия (унижают, обесценивают, оскорбляют и т.д.);

экономическое насилие – когда все расходы жертвы четко контролируются, все или большинство ее желаний игнорируется – дескать, «не заработал/а», «не заслужил/а». И жертва, порой работая целыми днями не покладая рук, и сама верит, что она «не заслужила» и «не заработала»...

Иногда по отношению к жертве проявляются какие-то отдельные виды семейного насилия, но чаще – все вместе.

Проблема родом из детства

Кто подвержен риску стать жертвой семейного насилия? По своей практике могу сказать: обычно это люди, которых в детстве или не любили, или – пусть даже из лучших побуждений – держали в чрезмерной строгости. Привыкнув с детства к послушанию, к подчинению, человек и в созданной им самим семье воспринимает как норму, что его мнение и желание не имеют значения.

Впрочем, жертвой может стать и человек, выросший в любящей семье, просто психологически не готовый к абьюзу. Но в таких случаях жертвы обычно быстро начинают ощущать ненормальность ситуации и ищут выход.

В своей практической деятельности я повидала немало женщин, в которых буквально была растоптана личность: униженных, подавленных, не имеющих собственного мнения даже по поводу самых элементарных вещей! И было очень радостно наблюдать, как менялась жертва в процессе нашего сотрудничества: как в ней просыпалось человеческое достоинство, как из бесправного безропотного существа она превращалась в человека, осознающего свои права, потребности, желания…

Кстати, в связи с этим не могу не сказать, что и абьюзеры – тоже слабые люди, которые просто пытаются самоутверждаться за счет кого-то, кто слабее и в чем-то от них зависит.

Богатые тоже плачут?

В обществе бытует мнение, что домашнее насилие – удел семей из так называемой группы риска. В таких «проблемных» семьях по большей части наблюдается самое заметное – физическое и/или сексуальное насилие.

В «благополучных» же чаще присутствует насилие экономическое или эмоциональное (или то и другое), когда абьюзер свое подавление жертвы сочетает – причем сознательно – со всякими «плюшками», создавая своего рода «эмоциональные качели», с которых жертве очень трудно соскочить.

Тем не менее благосостояние – не показатель; мне доводилось сталкиваться с совершенно дикими ситуациями и в очень состоятельных семьях. Приведу один пример.

Как-то в кризисный центр, в котором я работала, зашла дама – супруга очень состоятельного бизнесмена. Пришла посоветоваться: сын-подросток начал ей хамить, оскорблять, даже руки распускать... Что можно предпринять?

В беседе выяснилось, что ее жизнь – сплошь те самые «эмоциональные качели». Внешне – райская жизнь: светские рауты, дорогие бренды, бриллианты… А дома женщина получала от мужа оскорбления, пинки и пощечины, а за особые «провинности» он швырял ее в домашний бассейн и держал под водой, лишь на миг давая глотнуть воздух, пока она не начинала умолять о прощении.

У нее не было ни единой своей вещи: все атрибуты роскоши, в которых она блистала на публике, дома отнимались и запирались на ключ до следующего раза, когда нужно было куда-то сопровождать «повелителя»...

Я пыталась объяснить ей, что сын всего лишь берет пример с отца, что в основе проблемы – нездоровые взаимоотношения ее с мужем. Она кивала, соглашалась. Но в итоге все-таки предпочла ничего не менять: победила боязнь не справиться с непонятным, страшным внешним миром, где придется искать работу и самой себя содержать. Предпочла «золотую клетку» – пусть с унижениями и побоями, но зато с роскошными курортами и выходами в свет в брендах и «брюликах»...

«Как я могла до этого дойти?!»

В отличие от обычного насилия, которое происходит резко, неожиданно, болезненно, причем насильник и жертва могут быть и не знакомы друг с другом, семейное насилие – процесс долгий, порой растянутый на десятилетия, и всегда между близкими. «Погружение» происходит постепенно, поэтому жертве часто самой трудно понять и осознать, что происходит. Зато это хорошо видно со стороны.

Жертва оказывается все в большей изоляции, у нее теряются социальные связи. Абьюзер понемногу отсекает от нее ее друзей, знакомых, любимые занятия, интересы... Жертва меняется даже внешне – старается быть незаметной, говорит тихо, вздрагивает от резких звуков (явный признак, что подвергается дома физическому насилию, потому что такой рефлекс возникает не в момент, а как реакция на какое-то «хроническое» воздействие).

Именно поэтому чаще всего бить тревогу начинают окружающие – родные, друзья, соседи и т. д. Вот еще одна жизненная история – как благодаря помощи сестры женщина смогла выйти из семейного абьюза.

После рождения детей-погодков у нее началась послеродовая депрессия. Муж не пытался помочь, – напротив, начал внушать ей, что она плохая мать, неумеха и неряха, что больше не привлекает его как женщина, поэтому его романы на стороне – норма, и пусть будет благодарна, что он не уходит, а содержит ее и детей! И женщина верила, что никому она нужна – подурневшая после родов, вечно уставшая, с двумя маленькими детьми. И покорно мирилась с изменами мужа: конечно, больно и обидно, но разве лучше, если уйдет совсем?

...В какой-то момент сестра этой женщины буквально силой затащила ее сначала к психологу, а потом ко мне на юридическую консультацию. В итоге женщина вышла из абьюзивных отношений: получила второе образование, устроила уже подросших к тому времени деток в садик, нашла хорошую работу. Сегодня она прочно стоит на ногах, вернув самоуважение и веру в себя. Как-то мы пересеклись, и в разговоре она обронила: «Не представляю, как я могла допустить ТАКОЕ обращение с собой?»

Важно сделать первый шаг

Пожалуй, самое главное и, одновременно, самое сложное, что нужно жертве, желающей покончить с насилием, – это сделать первый шаг. Осознать, что ее положение в семье неприемлемо и вредит всем, в том числе – опосредованно – и абьюзеру, который в какой-то момент может преступить грань и вступить в конфликт с законом. Затем приступить к практическим шагам разрешения ситуации, благо в стране сегодня действует достаточно институций – как государственных, так и общественных, где можно найти помощь.

Одним из действенных средств является «Временная защита от насилия» (Рagaidu aizsardzība pret vardarbību). Это позволяет жертвам насилия и преследований обращаться в суд по собственной инициативе, в том числе через полицию, и просить суд установить ограничения в отношении лица, от которого исходит угроза насилия.

Если необходима срочная защита, – например, если абьюзер преследует, угрожает физической расправой (особенно если в прошлом этот человек уже поднимал руку на свою жертву), – то, первое, что нужно сделать, – обратиться с заявлением в полицию.

Параллельно с этим шагом нужно обратиться в суд с заявлением (pieteikums) о применении средств временной защиты от насилия в отношении конкретного человека и приложить доказательства (например, скриншоты с угрозами, записи голосовых сообщений и т.д.). Для такого заявления существует стандартная форма, но очень важно ее правильно заполнить. Это можно сделать самостоятельно, однако лучше все-таки обратиться к адвокату, который работает в подобных процессах.

Суды рассматривают такие заявления незамедлительно. В случае если заявление признается обоснованным, принимается решение запретить абьюзеру какую бы то ни было связь с жертвой. Нарушивших данное судебное решение ждет наказание; подобные процессы уже есть, и нарушители получали даже реальные, пусть и небольшие, сроки лишения свободы.

Нормативные акты Латвии:

Наказание, которое может быть применено к абьюзеру в случае семейного насилия:

Согласно Закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка (Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā) за причинение малозначительного телесного повреждения, то есть телесного повреждения, повлекшего кратковременные незначительные последствия, но не причинившего расстройство здоровья или общую потерю трудоспособности, применяется наказание в виде штрафа в размере от 40 до 140 штрафных единиц (1 штрафная единица – 5 евро, соответственно, штраф может составить от 200 до 700 евро).

При этом если данное нарушение будет совершено в отношении лица, с которым правонарушитель находится в первой или второй степени родства, либо в отношении супруга или бывшего супруга, либо в отношении лица, с которым правонарушитель находится или состоял в постоянных интимных отношениях, либо в отношении лица, с которым правонарушитель имеет совместное (неразделенное) хозяйство, штраф составит от 86 до 140 штрафных единиц (430–700 евро).

Также насильник может быть привлечен к уголовной ответственности. Так, согласно статьям 125 часть 2 пункт 9, 126 часть 2 пункт 7 или 130 часть 3 пункт 6 Уголовного закона Латвии, за умышленное причинение телесного повреждения, если оно совершено в отношении лица, с которым нарушитель находится в первой или второй степени родства, либо в отношении супруга или бывшего супруга, либо в отношении лица, с которым лицо, совершившее уголовное преступление, состоит или состояло в постоянных интимных отношениях, либо в отношении лица, с которым преступник имеет общее (нераздельное) хозяйство, – предусматривается наказание в виде лишения свободы на различные сроки – аж до десяти лет, в зависимости от степени тяжести телесных повреждений – легкие, средней тяжести или тяжкие.

В ситуации, когда жертва получила какие-либо телесные повреждения, обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза. Она и определяет степень тяжести этих телесных повреждений. Поэтому крайне важно незамедлительно обратиться к врачу – семейному или к дежурному в больнице. Кроме этого, за преследование человека, с которым нарушитель находится в первой или второй степени родства, либо в отношении супруга или бывшего супруга, либо в отношении лица, с которым преступник состоит или состоял в постоянных интимных отношениях, либо имеет общее (нераздельное) хозяйство, также предусматривается уголовное наказание, связанное с лишением свободы, – это статья 132.1 Уголовного закона.

Временная защита от насилия

Раздел 30.5 Гражданско-процессуального закона Латвии регламентирует порядок применения средств временной защиты от насилия. Эти средства могут быть применены, если человек подвергается любому физическому, сексуальному, психологическому или экономическому насилию, а также когда жертва подвергается насильственному преследованию, которое происходит между бывшими или нынешними супругами или другими близко знакомыми людьми или родственниками, независимо от их места жительства – совместное или нет.

Суд на основании мотивированного заявления жертвы или по ходатайству полиции может принять решение о применении к потерпевшему временной защиты от насилия. Данный раздел Гражданско-процессуального закона регулирует порядок применения этих средств, условия, срок и обоснованность.

Суд может применять эти средства не только к взрослому члену семьи, но и в отношении детей, если они оказываются свидетелями противоправных действий одного или обоих родителей. Среди средств защиты от насилия самые часто применяемые: обязанность покинуть жилье, где живет потерпевшая, и запрет приближаться к этому месту жительства, а также к месту работы потерпевшей или к каким-либо другим местам, где часто бывает потерпевшая или учатся дети.

Обычно суд запрещает насильнику поддерживать связь с потерпевшей любым способом – личное общение, при помощи любых средств связи (включая социальные сети), через третьих лиц и т. д., приближаться к жертве и к ее дому или работе.

Исполнение этого решения контролирует полиция.

Полезные контакты:

Полиция: тел. 110 – круглосуточно

Неотложная медицинская помощь, тел. 113 – круглосуточно

Бесплатный кризисный центр, тел. 116123 (www.skalbes.lv)

Администрация юридической помощи, тел. 80001801, ww.jpa.gov.lv

Бесплатный телефон поддержки пострадавшим от преступлений, тел. 116006 с 12:00 до 22:00, www.cietusajiem.lv

Центр поддержки женщин Marta, тел.: +371 67 378 539 (в Риге), +371 29 195 442 (в Лиепае), +371 25 648 595 (в Резекне); э-почта centrs@marta.lv, centrs@martaliepaja.lv или rezekne@marta.lv

Кризисно-консультационный центр «Скалбес», тел. 67222922 или 27722292 (круглосуточно)

Государственная инспекция по защите прав детей: телефон доверия для детей, подвергшихся насилию – 116111 (круглосуточно)

Центр Dardedze, тел.: +371 67600685, +371 29556680 (WhatsApp), по рабочим дням с 9:00 до 17:00, info@centrsdardedze.lv

Первый шаг

Абьюзеры – тоже слабые люди, которые просто пытаются самоутверждаться за счет кого-то, кто слабее и в чем-то от них зависит.

В отличие от обычного насилия, которое происходит резко, неожиданно, болезненно, причем насильник и жертва могут быть и не знакомы друг с другом, семейное насилие – процесс долгий, порой растянутый на десятилетия, и всегда между близкими. «Погружение» происходит постепенно, поэтому жертве часто самой трудно понять и осознать, что происходит.

Самое главное и самое сложное, что нужно жертве, желающей покончить с насилием, – это сделать первый шаг. Осознать, что ее положение в семье неприемлемо и вредит всем.