Baltijas balss logotype

Как это возможно? Убытки Rīgas ūdens составили 18,275 млн евро. Вырастут ли тарифы? 3 2097

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2025
LETA
Как это возможно? Убытки Rīgas ūdens составили 18,275 млн евро. Вырастут ли тарифы?

Аудированный оборот муниципального предприятия "Rīgas ūdens" в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году, однако из-за переоценки активов предприятие завершило год с убытком в размере 18,275 млн евро, в то время как в 2023 году работало с прибылью.

Как сообщила член правления предприятия Агнесе Озолкая, убытки не связаны с уменьшением фактического денежного потока, а вызваны переоценкой активов и не повлияли на способность "Rīgas ūdens" выполнять свои обязательства или продолжать инвестиции. Финансовая устойчивость компании подтверждается высокой долей собственного капитала - 74,4%.

Как пояснила Озолкая, переоценка активов подземной инфраструктуры стала шагом на пути к запланированному выпуску облигаций "Rīgas ūdens".

Прибыль предприятия до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила 25,9 млн евро, что на 9,1% больше, чем в 2023 роду. Это произошло в основном благодаря снижению расходов на электроэнергию и инвестициям в энергоэффективность.

В 2024 году "Rīgas ūdens" инвестировало 35,59 млн евро, что примерно соответствует уровню 2023 года (35,61 млн евро). В прошлом году в проекты водоснабжения и канализации было инвестировано 12,26 млн евро, или 34,4%, в том числе в водоснабжение - 10,94 млн евро, в сбор сточных вод - 7,57 млн евро, в обновление оборудования - 1,85 млн евро, в очистку сточных вод - 1,7 млн евро, в производство воды - 1,26 млн евро.

В прошлом году было обновлено 14,7 км водопроводных и канализационных сетей, построено 19,3 км новых водопроводных и канализационных сетей, а на улице Даугавгривас установлена новая канализационная насосная станция.

Согласно годовому отчету, в прошлом году доходы "Rīgas ūdens" от услуг водоснабжения составили 37,087 млн евро, что на 4,1% больше 2023 года, от услуг канализации - 35,827 млн евро (-4,5%), от строительных услуг - 1,642 млн евро (в 2,2 раза больше), а прочие доходы от договоров с клиентами составили 1,779 млн евро (-30,9%).

В 2024 году у "Rīgas ūdens" были заключены 24 264 договора о пользовании городской системой водоснабжения и канализации. Из них 42% приходится на частные дома, 40% - на многоквартирные дома, а 18% - на нежилые помещения.

Читайте нас также:
#ригас уденс #убытки
2
0
0
16
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    Предприятие, предназначенное для удовлетворения потребностей рижан в воде и канализации, должно приносить прибыль? За счёт кого?

    9
    0
  • 23-го апреля

    у на с демократия,кричат Урсула и Ринкевич с Силиней. Но когда демократов называешь ворами, твой комментарий не пропускают

    35
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го апреля

    Пришла пора вводить налог на воздух!

    38
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие? 334
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 265
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 715
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 469

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 27
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 36
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 44
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 53
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 63
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 95
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 27
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 36
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 44

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео