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Президент и премьер воздержались от оценки проверки генпрокурора 1 430

Политика
Дата публикации: 23.04.2025
LETA
Президент и премьер воздержались от оценки проверки генпрокурора

Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня сдержанно комментируют проверку действий генерального прокурора Юриса Стуканса, которую начал председатель Верховного суда (ВС) Айгарс Струпишс.

Проверка начата после сообщения информатора, прокурора Виорики Йиргены, чтобы выяснить, есть ли основания для отставки генпрокурора. Речь идет о действиях Стуканса по так называемому делу о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Президент подчеркнул, что судебная система независима - если поступает сигнал, проводится расследование, а комментировать этот вопрос будет возможно, когда станут известны его результаты.

"Как политики мы не имеем права вмешиваться, поэтому не можем комментировать ситуацию. Мы будем ждать вердикта судебной власти, после чего сможем сделать выводы", - сказала премьер-министр.

Председатель ВС уполномочил провести проверку сенатора Айю Бранту из департамента уголовных дел.

Ожидается, что проверка может быть завершена к концу мая или началу июня. Процесс выдвижения кандидатур на пост следующего генерального прокурора приостановлен до завершения проверки.

В программе "Что происходит в Латвии?" недавно сообщалось, что в конце февраля поступило сообщение информатора в связи с действиями Стуканса по так называемому делу о спецрейсах Кариньша.

Как рассказали передаче несколько источников, в прокуратуре прошло несколько совещаний, на которых присутствовали следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, прокуроры разных уровней, в том числе и Стуканс. На этих совещаниях обсуждалось, кому следует или не следует предъявлять обвинения по этому делу, в том числе бывшему премьер-министру, руководителю его бюро и директору Государственной канцелярии.

Информатор утверждает, что генеральный прокурор нарушил закон о прокуратуре и статью Уголовного закона о разглашении нераскрываемой информации, дал указания, противоречащие убеждениям надзирающего прокурора в уголовном процессе, и раскрыл тайну следствия депутатам Сейма.

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#римшевич #стуканс #эвика силиня
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го апреля

    Ну, кто-то ещё не верит в реальных стукачей среди "титульной нации"?

    7
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