Еще один латвийский журналист получил срок за работу на российские СМИ

Решение суда первой инстанции еще можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Прокурор приговором удовлетворена, так как наказание соответствует тому, которое она просила применить в судебных прениях, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Роженцов написал заявление о том, что не будет участвовать в судебном процессе, соответственно, в момент оглашения приговора суд изменил назначенное ему в качестве меры пресечения уведомление о смене места жительства на заключение под стражу.

С целью обхода установленных ЕС санкций и получения вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, связанных с обеспечением деятельности информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному пропагандистскому агентству "Россия Сегодня" (РС), Роженцов заключил с этим агентством несколько договоров.

Они предусматривали, что по поручению заказчика Роженцов будет готовить материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латышскими иммигрантами и их преемниками в России, отметили в прокуратуре. Кроме того, была договоренность, что Роженцов по поручению заказчика будет оказывать услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, подбором и размещением текстов и мультимедиа на интернет-страницах заказчика.

В период с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал исполнять обязанности главного редактора проекта "Sputnik Latvija", реализуемого принадлежащим агентству РС информационным ресурсом "Sputnik", а также оказывал услуги, связанные с созданием публикаций, подбором материалов и их публикацией на сайтах "Sputnik".

Таким образом, в указанный период Роженцов оказывал агентству РС услугу по формированию информационного контента за вознаграждение и обеспечивал, что РС, гендиректором которого является попавший под санкции Дмитрий Киселев, могло реализовывать цели агентства: укреплять национальные интересы России в информационном пространстве, СМИ и через интернет-порталы, считает обвинение.

Выполненная Роженцовым работа и подготовленные материалы считаются хозяйственным ресурсом в толковании регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства РС, в том числе для формирования соответствующего государственного пропагандистского и информационного пространства.

Таким образом, продолжая выполнять трудовые обязанности, подготавливая и публикуя материалы для принадлежащих агентству РС информационных ресурсов, Роженцов из корыстных побуждений нарушал санкции ЕС, заключила прокуратура.

Как сообщалось, 16 января 2020 года Служба государственной безопасности начала уголовный процесс о нарушении международных санкций против нескольких подданных Латвии, составлявших контент для информационных ресурсов "Sputnik" и "Baltnews" российского пропагандистского агентства РС.

Материалы уголовного производства в сентябре 2021 года были направлены в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование создателей упомянутого контента. Обвинение было предъявлено 14 лицам, например, бывшему главному редактору "Baltnews" Андрею Яковлеву и пророссийскому активисту Владимиру Линдерману. Некоторым из них приговоры уже вынесены.