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Еще один латвийский журналист получил срок за работу на российские СМИ 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.12.2024
LETA
Еще один латвийский журналист получил срок за работу на российские СМИ

За нарушение санкций Европейского союза (ЕС) Курземский районный суд приговорил главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Sputnik Latvija", гражданина Латвии Валентина Роженцова, к двум годам лишения свободы, выяснило агентство ЛЕТА.

Решение суда первой инстанции еще можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Прокурор приговором удовлетворена, так как наказание соответствует тому, которое она просила применить в судебных прениях, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Роженцов написал заявление о том, что не будет участвовать в судебном процессе, соответственно, в момент оглашения приговора суд изменил назначенное ему в качестве меры пресечения уведомление о смене места жительства на заключение под стражу.

С целью обхода установленных ЕС санкций и получения вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, связанных с обеспечением деятельности информационных ресурсов, принадлежащих российскому государственному пропагандистскому агентству "Россия Сегодня" (РС), Роженцов заключил с этим агентством несколько договоров.

Они предусматривали, что по поручению заказчика Роженцов будет готовить материалы на экономические, культурные и общественные темы, связанные с латышскими иммигрантами и их преемниками в России, отметили в прокуратуре. Кроме того, была договоренность, что Роженцов по поручению заказчика будет оказывать услуги, связанные с интерактивной и редакционной деятельностью, подбором и размещением текстов и мультимедиа на интернет-страницах заказчика.

В период с 20 октября 2016 года по 23 декабря 2019 года Роженцов продолжал исполнять обязанности главного редактора проекта "Sputnik Latvija", реализуемого принадлежащим агентству РС информационным ресурсом "Sputnik", а также оказывал услуги, связанные с созданием публикаций, подбором материалов и их публикацией на сайтах "Sputnik".

Таким образом, в указанный период Роженцов оказывал агентству РС услугу по формированию информационного контента за вознаграждение и обеспечивал, что РС, гендиректором которого является попавший под санкции Дмитрий Киселев, могло реализовывать цели агентства: укреплять национальные интересы России в информационном пространстве, СМИ и через интернет-порталы, считает обвинение.

Выполненная Роженцовым работа и подготовленные материалы считаются хозяйственным ресурсом в толковании регламента ЕС, поскольку они использовались для обеспечения деятельности агентства РС, в том числе для формирования соответствующего государственного пропагандистского и информационного пространства.

Таким образом, продолжая выполнять трудовые обязанности, подготавливая и публикуя материалы для принадлежащих агентству РС информационных ресурсов, Роженцов из корыстных побуждений нарушал санкции ЕС, заключила прокуратура.

Как сообщалось, 16 января 2020 года Служба государственной безопасности начала уголовный процесс о нарушении международных санкций против нескольких подданных Латвии, составлявших контент для информационных ресурсов "Sputnik" и "Baltnews" российского пропагандистского агентства РС.

Материалы уголовного производства в сентябре 2021 года были направлены в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование создателей упомянутого контента. Обвинение было предъявлено 14 лицам, например, бывшему главному редактору "Baltnews" Андрею Яковлеву и пророссийскому активисту Владимиру Линдерману. Некоторым из них приговоры уже вынесены.

#пропаганда #криминал
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Комментарии (4)

  • VS
    Vad Sorry
    8-го декабря

    Асад отдыхает уже за такие гонения . Интересно а Ринкевича тоже свергнут? Он так радовался за Асада сегодня, чем это отличается?

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го декабря

    "Фашизм". Другого не находится.

    8
    2
  • Д
    Дед
    7-го декабря

    Латвия демократическая страна и в ней одно из основных демократических ценностей, свобода слава, защищается особо скрупулезно и рьяно.

    12
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    7-го декабря

    Петросьянить сегодня изволите, Дедуля? 😁

    0
    3

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