В воскресенье выходные в Латвии продолжатся тёплой, но более облачной погодой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днём небо во многих местах затянут облака, однако временами прояснится и выглянет солнце. Местами, главным образом в восточных районах страны, ожидается небольшой дождь. Ветер будет слабым.

Температура воздуха повысится до +20…+24 градусов, однако во многих прибрежных районах будет прохладнее — там она не превысит +12…+18 градусов.

Также в столице днём солнце будет чередоваться с облаками, осадки не ожидаются. Сохранится слабый ветер южных направлений. Температура воздуха повысится до +22…+24 градусов, однако на севере города будет на несколько градусов прохладнее.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренно высокого уровня.