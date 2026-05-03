Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Воскресенье ожидается тёплым, но облачным 0 284

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2026
LETA
Изображение к статье: Воскресенье ожидается тёплым, но облачным

В воскресенье выходные в Латвии продолжатся тёплой, но более облачной погодой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днём небо во многих местах затянут облака, однако временами прояснится и выглянет солнце. Местами, главным образом в восточных районах страны, ожидается небольшой дождь. Ветер будет слабым.

Температура воздуха повысится до +20…+24 градусов, однако во многих прибрежных районах будет прохладнее — там она не превысит +12…+18 градусов.

Также в столице днём солнце будет чередоваться с облаками, осадки не ожидаются. Сохранится слабый ветер южных направлений. Температура воздуха повысится до +22…+24 градусов, однако на севере города будет на несколько градусов прохладнее.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренно высокого уровня.

Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #прогноз #столица #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео