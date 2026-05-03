Кому не следует употреблять куркуму: возможно, вы не знали об этом

Дата публикации: 03.05.2026
Куркума, известная благодаря мудрецам древности, считается одной из наиболее ценных приправ. Однако ее использование не ограничивается только кулинарией. Куркуму применяют для лечения различных заболеваний, а также в профилактических целях.

 

Куркума — одна из самых ярких и ароматных специй, способная изменить вкус и цвет любого блюда. Ее добавляют в мясные и рыбные блюда, молочные продукты, выпечку и напитки. С куркумой готовят знаменитое «золотое молоко», которое, по мнению древних врачей, не имеет равных в борьбе с воспалительными заболеваниями.

Современные исследования подтвердили, что куркума играет важную роль в борьбе с коронавирусом. В результате специю начали приобретать в больших количествах, не задумываясь о том, что она может стать не только другом, но и врагом, если игнорировать некоторые правила.

Диетолог Викки Петерсен, на мнение которой ссылается издание Eat This, Not That!, утверждает, что в куркуме могут содержаться токсичные вещества, включая свинец. Поэтому при покупке не стоит гнаться за дешевыми специями, в которые часто добавляют диоксид кремния для предотвращения слипания и муку с содержанием глютена.

Важно помнить, что предельная норма куркумы составляет одну чайную ложку, что соответствует 4,40 г специи. При использовании добавок следует следовать рекомендациям производителя, указанным на упаковке. Игнорирование порций может привести к неприятным симптомам, таким как тошнота и дискомфорт в желудке.

Людям, склонным к образованию камней в почках, не рекомендуется злоупотреблять куркумой. Оксалаты, содержащиеся в специи, могут негативно сказаться на здоровье, отмечает эксперт. Куркума противопоказана:

детям до 6 лет;
гипотоникам и тем, кто страдает от пониженного давления;
беременным и кормящим женщинам;
людям с желчнокаменной и мочекаменной болезнями, подагрой;
пациентам, принимающим антикоагулянты;
за две недели до планируемых хирургических операций.

Последний запрет обусловлен тем, что куркума разжижает кровь, что может быть опасно после хирургического вмешательства. С осторожностью следует употреблять куркуму людям с анемией и склонным к аллергическим реакциям.

При соблюдении правил употребления эта специя может укрепить организм, снизить риск воспалений, улучшить пищеварение, ускорить метаболизм, а также насытить организм витаминами, минералами и антиоксидантами.

Для достижения максимальной пользы куркуму рекомендуется сочетать с черным перцем, который увеличивает ее эффективность на 2000 процентов. Это не просто слова, а выводы, сделанные международной группой ученых в ходе исследования, проведенного в 2010 году.

Редакция BB.LV
