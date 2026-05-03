Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против программ стимулирования рождаемости в Европе. В колонке для Daily Mail он заявил, что снижение численности населения может стать «облегчением», особенно на фоне развития искусственного интеллекта.

Как передает bb.lv, об этом он высказался в статье для издания Daily Mail, назвав тенденцию снижения рождаемости "лучшая новость в мир".

Джонсон призвал правительства европейских стран держаться подальше от подобных программ на фоне развития технологий искусственного интеллекта. По словам экс-премьера, если ИИ действительно сможет в дальнейшем заменить работников, для увеличения численности населения нет необходимости.

"Когда эти новые обнадеживающие тенденции приведут к реальному сокращению численности населения планеты, это не станет катастрофой. Это станет первым долгожданным облегчением от непосильного бремени", - написал Джонсон.

У самого британского экс-премьера девять детей. Четыре ребенка родились в браке Джонсона с юристом Мариной Уилер. Они прожили вместе 25 лет, до 2018 года. В 2009-м родилась внебрачная дочь политика от искусствоведа Хелен Макинтайр. Еще четыре ребенка у Бориса Джонсона появились в текущем браке с Кэрри Саймондс, который они заключили в 2021-м. Младший ребенок четы появился на свет в мае прошлого года.

Заявление Джонсона выглядит парадоксально на фоне его собственной многодетной семьи, однако отражает растущую дискуссию о будущем рынка труда и роли технологий, пишет bb.lv.