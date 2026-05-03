Сегодня в Рижском порту начинается сезон захода круизных судов, всего запланировано 103 визита, сообщили агентству LETA в управлении Рижского свободного порта.

Сезон круизных судов 2026 года стартует в эти выходные с захода двух судов немецких круизных компаний.

Первое круизное судно этого сезона зайдёт в Рижский порт в воскресенье — это 144-метровый лайнер немецкой компании «Plantours» под названием «Hamburg», который доставит в Ригу около 420 пассажиров. В понедельник порт посетит 251-метровый лайнер немецкой круизной линии «AIDA Cruises» — «AIDADiva», максимальная пассажировместимость которого составляет 2500 человек.

В этом году запланировано 103 захода круизных судов — это наибольшее количество в истории порта. Ожидается, что Ригу посетят не менее 135 000 круизных туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году, и станет рекордным показателем.

В управлении свободного порта сообщили, что в мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне — 22, в июле — 22, в августе и сентябре — по 19. Как и в прошлом году, круизный сезон продолжится осенью и зимой — в Ригу уже заявлены ещё десять визитов круизных судов.