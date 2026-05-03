Собачий этикет по-итальянски: в Ливорно обязали смывать «следы» питомцев 0 187

Дата публикации: 03.05.2026
В Ливорно ввели новые правила для владельцев собак: теперь после прогулки нужно не только убирать за питомцем, но и смывать его мочу водой. За игнорирование требований предусмотрены штрафы до 500 евро.

Согласно новым требованиям, владельцы собак должны носить с собой бутылки с водой или пульверизаторы, чтобы очищать за питомцами тротуары, скамейки, а также колеса припаркованных автомобилей и скутеров. В воду запрещено добавлять химические чистящие средства. Кроме того, животным будет запрещено справлять нужду рядом с окнами и дверями, в особенности при входах в жилые дома, офисы и магазины.

Новые правила будут действовать с 20 мая по 31 октября — в период, когда проблема запахов усугубляется из-за жары и малого количества осадков. Правила распространяются на всех, кто выгуливает собак, независимо от того, является ли человек владельцем животного.

Инициатором меры стал мэр города Лука Сальветти. Решение было принято после многочисленных жалоб жителей на резкий запах собачьей мочи, особенно в парках и на детских площадках.

Мера, инициированная мэром Лука Сальветти, призвана решить давнюю проблему неприятных запахов в жаркий сезон, пишет bb.lv. Власти делают ставку на дисциплину владельцев животных, однако успех нововведения будет зависеть от того, готовы ли горожане носить с собой воду и соблюдать новые правила на практике.

