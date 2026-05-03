ИИ научился выявлять рак поджелудочной за полтора года до симптомов

Дата публикации: 03.05.2026
Американские исследователи представили модель искусственного интеллекта, способную обнаруживать ранние признаки рак поджелудочной железы за 16–24 месяца до появления симптомов. Разработка может существенно повысить шансы на выживание при одном из самых опасных онкологических заболеваний.

Как искусственный интеллект «видит» невидимое?

В отличие от радиологов, которые ищут сформированные новообразования, модель искусственного интеллекта, разработанная специалистами Клиники Майо и Техасского университета, фокусируется на «предвестниках». На этапе обучения ИИ проанализировал почти тысячу томограмм, чтобы научиться различать малейшие аномалии в плотности и архитектуре тканей, которые еще не выглядят как рак, но уже свидетельствуют о начале патологического процесса.

Каковы результаты эксперимента?

Во время тестирования на группе из 63 пациентов, у которых впоследствии подтвердился рак, ИИ «забил тревогу» в 46 случаях задолго до того, как пациенты почувствовали первые симптомы. В некоторых случаях система видела признаки болезни даже за два года до клинического подтверждения. Для сравнения, на КТ-сканах здоровых людей ИИ почти не давал ложных срабатываний.

Почему болезнь называют «тихим убийцей»

Рак поджелудочной железы долго не дает явных симптомов из-за расположения органа. Опухоль сложно обнаружить на ранней стадии, а признаки появляются уже при прогрессировании заболевания.

Поздние симптомы включают:

  • желтуху;

  • резкую потерю веса и аппетита;

  • боль в верхней части живота с отдачей в спину.

Почему это важно?

На сегодняшний день выживаемость при раке поджелудочной железы является одной из самых низких среди всех онкологических заболеваний. Основная причина — диагностика на поздних стадиях, когда хирургическое вмешательство уже невозможно. Если модель пройдет клинические испытания на широких группах людей, она позволит врачам выиграть до 16–24 месяцев драгоценного времени для начала агрессивной терапии или операции.

ИИ постепенно становится инструментом ранней диагностики, способным обнаруживать болезнь там, где человек пока бессилен, пишет bb.lv. Если технология подтвердит эффективность в масштабных клинических испытаниях, она может стать прорывом в борьбе с одним из самых агрессивных видов рака.

#здравоохранение #медицина #искусственный интеллект #технологии #онкология #рак #исследования #диагностика
