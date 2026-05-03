Начинка пельменей состоит из рубленого мяса и лука. При нагревании эти ингредиенты выделяют содержащийся в них воздух и газы, включая углекислоту, а также образуют водяной пар при кипении. Большая часть этих газов не может выйти наружу и распирает начинку, что приводит к снижению ее плотности. Именно это и делает пельмени способными всплывать.

Если же остудить пельмени вместе с бульоном, газы растворяются, и пельмени опускаются на дно. Оболочка из теста также помогает удерживать газы, хотя ее роль не так критична: мясные фрикадельки при варке тоже поднимаются на поверхность.