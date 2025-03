Your browser does not support the video tag.

В социальных сетях круглосуточно гуляет видео, на котором мужчина выпрыгивает из движущегося трамвая в Лиепае. На видео, как стоящего у открытых дверей трамвая мужчину пытается остановить некая девушка, спрашивающая, мол, быть может, не нужно выходить из движущегося общественного транспорта. «Похй-нахй-поеб*ть», - говорит мужчина, после чего, само собой, падает, коснувшись земли. pic.twitter.com/scNlRsgguv — Nepareizais (@realNepareizais) December 7, 2024 Портал liepajniekiem.lv сообщает, что это Айгариньш, известный в городе персонаж. «Liepājs tramvajs» подтверждает, что подобный инцидент действительно произошел в четверг вечером. Неизвестно, получил ли мужчина ранения и насколько серьезные, поскольку подобное происшествие не было зарегистрировано ни в Государственной, ни в Муниципальной полиции. В Лиепайскую региональную больницу так же не доставляли человека с травмами, полученными в результате такого происшествия. Мужчина по имени Айгариньш прославился в социальной сети «TikTok» за последние несколько лет. Он также известен как местный мистер Бин.

