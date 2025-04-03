Бывший латвийский пожарный стал серийным поджигателем в Германии; местные называют его «огненным дьяволом»

33-летний мужчина из немецкого города Зест, который когда-то работал пожарным в Латвии, предстал перед судом в Германии по обвинению в многочисленных поджогах, сообщает газета Soester Anzeiger.

Обвинение утверждает, что 15 мая 2024 года подозреваемый поджег автомобиль BMW на подземной парковке под жилым домом в Зесте, 25 мая он поджег несколько мусорных баков на одной из улиц города, в ночь на 3 октября он поджег подвал жилого дома, а в ночь на 8 октября он поджег мусорный контейнер возле другого дома.

Во время ареста он оказал сопротивление и напал на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения.

Полиция подозревает, что обвиняемый несет ответственность за множество других пожаров в Зесте, однако для предъявления ему обвинений по остальным возможным случаям недостаточно доказательств.

Прокуратура предъявила подозреваемому обвинения в поджоге, поджоге при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении и нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также в нападении и повреждении имущества.

Подозреваемый отверг все обвинения. В суде он утверждает, что обнаружил пожар на подземной парковке случайно, когда возвращался домой. Подсудимый подчеркнул в суде, что сам вызвал пожарных и разбудил жильцов дома.

Однако обвинение указало, что на месте происшествия подсудимый настолько мешал работе полиции и экстренных служб, что в итоге его пришлось привязать к забору.

Обвиняемый также утверждал, что имел отношение к пожару в подвале жилого дома лишь тем, что в то время там проживал. И там он якобы пытаясь потушить пламя.

Однако судья, раздраженный заявлениями подсудимого, которые в то же время свидетельствовали о его явной некомпетентности в тушении пожара, воскликнул: «Я думал, вы пожарный».

Во всех известных случаях подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в его крови составляло от 1,92 до 2,24 промилле.

Местные жители уже дали подсудимому латвийцу прозвище «огненный дьявол».