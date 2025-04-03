Автобус «Ригас сатиксме» столкнулся с «BMW». Оказалось, что водитель первого ехал на красный

Сегодня в Риге на перекрестке улиц Бривибас и Таллинас произошло столкновение пассажирского автобуса «Ригас сатиксме» (РС) и легкового автомобиля BMW.

РС предоставит полиции видеозаписи из автобуса.

Позже техническая служба РС просмотрела запись видеорегистратора автобуса и пришла к выводу, что водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора — запрещающий сигнал светофора горел уже за 10 метров до перекрестка.

Как ранее отмечали в компании, если водитель автобуса действительно проехал на красный свет, он получит не только штраф от полиции, но и штраф в соответствии с внутренними правилами компании.