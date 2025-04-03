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Автобус «Ригас сатиксме» столкнулся с «BMW». Оказалось, что водитель первого ехал на красный 2 1274

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Автобус «Ригас сатиксме» столкнулся с «BMW». Оказалось, что водитель первого ехал на красный

Сегодня в Риге на перекрестке улиц Бривибас и Таллинас произошло столкновение пассажирского автобуса «Ригас сатиксме» (РС) и легкового автомобиля BMW.

РС предоставит полиции видеозаписи из автобуса.

Позже техническая служба РС просмотрела запись видеорегистратора автобуса и пришла к выводу, что водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора — запрещающий сигнал светофора горел уже за 10 метров до перекрестка.

Как ранее отмечали в компании, если водитель автобуса действительно проехал на красный свет, он получит не только штраф от полиции, но и штраф в соответствии с внутренними правилами компании.

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#дтп #общественный транспорт
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(2)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    5-го апреля

    Ригас сатиксме не надо так выпучивать глаза как будто это единичный случай, ваши водители и вагоновожатые под предлогом график творят на дороге такое что в страшном сне не придумаешь.

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  • MT
    Michael T.
    4-го апреля

    Категория D, проф.код 95...Проезд намеренно на Красный свет..уЕбан убийца!!!! Главная задача безопастность Пассажиров...но....СКОТИНА !!!!!

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