Правоохранительные органы задержали гражданина Узбекистана 1995 года рождения по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе допроса подозреваемый рассказал, что был «завербован украинскими спецслужбами» и по их заданию прибыл в Москву, где получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Кириллов. Для наблюдения за домом подозреваемый арендовал автомобиль каршеринга, в котором он установил камеру. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в город Днепр. После получения видеосигнала о выходе Кириллова и его помощника из подъезда взрывное устройство было дистанционно приведено в действие.

«За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания», — отметила Петренко. Она также добавила, что устанавливаются другие лица, причастные к организации этого преступления. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что подозреваемый в убийстве Кириллова был задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области.

В МВД Узбекистана сообщили об отсутствии информации о задержании гражданина республики по делу об исполнении теракта. До этого источники «Коммерсанта», «Известий» и РБК рассказали о задержании двух подозреваемых, которых удалось выследить благодаря записи видеорегистратора в автомобиле каршеринга и биллингу мобильного телефона. На допросе у них изъяли телефоны. «Их содержимое подтвердило версию того, что мужчины общались через мессенджеры с организаторами убийства», — отметил собеседник РБК.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли рано утром 17 декабря в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 1 кг тротила. СКР возбудил уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Источник «Би-би-си» в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщил, что это была операция спецслужбы. «Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев», — отметил собеседник издания.

При этом в офисе президента Украины отвергли причастность Киева к убийству Кириллова. «Украина не использует методы террористических форматов», — заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не «где-то там». По его словам, российский генерал был убит в результате «внутренней разборки».