В ночь на 17 декабря Рижская муниципальная полиция задержала водителя в состоянии алкогольного опьянения 5,34 промилле в районе Дрейлиню.

На улице Дзелзавас сотрудники полиции заметили стоящий с включенным двигателем автомобиль марки Volvo. В салоне находился мужчина, который крепко спал за рулем.

Полицейские обратились к водителю, и во время разговора стало очевидно, что он находится в сильном алкогольном опьянении: его речь была бессвязной, а реакции — замедленными.

Правоохранители приказали водителю заглушить двигатель, но он, не понимая происходящего, убрал ногу с педали тормоза, из-за чего автомобиль проехал несколько метров вперед.

Полицейские остановили машину и вынули ключи из замка зажигания. Водитель был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.

Была проведена проверка уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе, которая подтвердила сильное опьянение. Однако водитель не согласился с результатами проверки, поэтому его доставили на медицинское обследование, где анализ крови показал уровень опьянения в 5,34 промилле.