Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разграбили и разграбили - они же дети...Наказывать за елку «Pringles» никого не будут 1 1091

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Разграбили и разграбили - они же дети...Наказывать за елку «Pringles» никого не будут

Администрация торгово-развлекательного центра "Akropole Rīga" решила не подавать официальное заявление в полицию по поводу разграбления елки, которая была сделана из банок с чипсами "Pringles", сообщили в торговом центре.

Как пояснили представители "Akropole Rīga", такое решение принято после анализа инцидента, в том числе с учетом участия в нем детей, и консультаций с ответственными органами.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 декабря, несколько десятков человек разграбили в торговом центре елку, сделанную из упаковок чипсов "Pringles". В связи с рождественским мероприятием "Coca-cola" в торговом центре было много посетителей, и, несмотря на дополнительные меры безопасности, некоторые посетители перелезли через ограждение к елке и самовольно разобрали товары.

Разграбление елки было заснято очевидцами на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

×
Читайте нас также:
#новый год #бизнес #общество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Электронный браслет
Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео