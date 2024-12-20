Администрация торгово-развлекательного центра "Akropole Rīga" решила не подавать официальное заявление в полицию по поводу разграбления елки, которая была сделана из банок с чипсами "Pringles", сообщили в торговом центре.

Как пояснили представители "Akropole Rīga", такое решение принято после анализа инцидента, в том числе с учетом участия в нем детей, и консультаций с ответственными органами.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 декабря, несколько десятков человек разграбили в торговом центре елку, сделанную из упаковок чипсов "Pringles". В связи с рождественским мероприятием "Coca-cola" в торговом центре было много посетителей, и, несмотря на дополнительные меры безопасности, некоторые посетители перелезли через ограждение к елке и самовольно разобрали товары.

Разграбление елки было заснято очевидцами на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.