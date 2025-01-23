В среду на улицах Риги произошли события, достойные триллера: доставщик еды решил скрыться на автомобиле от полиции, создавая в процессе опасные ситуации на дороге.

Телеканал 360TV отправился в рейд совместно с инспекторами технического осмотра CSDD, но на этот раз, вскоре после начала рейда, проверка технического состояния транспортных средств превратилась в событие, достойное триллера.

Доставщик еды пытается скрыться от полиции на улице Латгалес. Несколько полицейских машин пытались поймать нарушителя, который нарушил ряд правил дорожного движения, а также едва не наехал на пешехода.

У полиции возникли подозрения по поводу протектора шин автомобиля, поэтому водителю было предложено остановиться. Вместо этого он начал бегство, подвергая опасности окружающих. Осознав всю серьезность ситуации, сотрудники правоохранительных органов врезались в его автомобиль и остановили его.

На улице Латгалес, перекрыв дорогу, пакистанца остановили. Мужчина бросил машину и побежал, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его. Останавливаясь, автомобиль врезался в две машины Госполиции. В столкновении никто не пострадал.

Начато два административных процесса - за невыполнение требований полиции об остановке автомобиля и за управление автомобилем с несоответствующим протектором шин.

Автомобилем управлял мужчина 1999 года рождения, гражданин Пакистана, имеющий легальный вид на жительство Латвии.

Он оправдал свой побег тем, что его водительское удостоверение выдано не в Латвии и за это, по его мнению, он мог быть наказан. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.