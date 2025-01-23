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Триллер в центре Риги: доставщик еды стал причиной погони, едва не сбил человека и побил две машины полиции 4

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV

В среду на улицах Риги произошли события, достойные триллера: доставщик еды решил скрыться на автомобиле от полиции, создавая в процессе опасные ситуации на дороге.

Телеканал 360TV отправился в рейд совместно с инспекторами технического осмотра CSDD, но на этот раз, вскоре после начала рейда, проверка технического состояния транспортных средств превратилась в событие, достойное триллера.

Доставщик еды пытается скрыться от полиции на улице Латгалес. Несколько полицейских машин пытались поймать нарушителя, который нарушил ряд правил дорожного движения, а также едва не наехал на пешехода.

У полиции возникли подозрения по поводу протектора шин автомобиля, поэтому водителю было предложено остановиться. Вместо этого он начал бегство, подвергая опасности окружающих. Осознав всю серьезность ситуации, сотрудники правоохранительных органов врезались в его автомобиль и остановили его.

На улице Латгалес, перекрыв дорогу, пакистанца остановили. Мужчина бросил машину и побежал, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его. Останавливаясь, автомобиль врезался в две машины Госполиции. В столкновении никто не пострадал.

Начато два административных процесса - за невыполнение требований полиции об остановке автомобиля и за управление автомобилем с несоответствующим протектором шин.

Автомобилем управлял мужчина 1999 года рождения, гражданин Пакистана, имеющий легальный вид на жительство Латвии.

Он оправдал свой побег тем, что его водительское удостоверение выдано не в Латвии и за это, по его мнению, он мог быть наказан. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

#криминал #за рулем
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Комментарии (4)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    23-го января

    Аэропорт, самолёт и обратно в Аул.. Начинается, скоро веселей будет. Устроили проходной двор из страны! На каждом углу, куда не плюнь черная физиономия высунется, они скоро в криминальных сводках, каждый день маячить будут. Какой от них вообще тут прок? они кроме как доставка и кебаб, больше нечем не занимаются в Латвии, они не строят, не работают нигде, а типо учатся (знаем как они тут учатся читали) из них реально учатся здесь процентов 30, а остальные х... й страдающие. Уже га улицу выходишь, как в Эмираты попадаешь, достало!

    2
    2
  • Д
    Дед
    23-го января

    А какого хрена из-за проверки шин устроили эту погоню.

    23
    4
  • VS
    Vad Sorry
    Дед
    23-го января

    Погоню устроили потому что он ни остановился,,, а там мог быть даже и труп в машине,,, а Пакистане или там Америке ещё бы и стрелять начали по колесам, надо чтобы он заплатил за разбитые машины и обратно на родину, а то ему ещё что нибудь покажется и он с ножом будет прыгать, в Европе это уже обычное явление

    4
    5
  • VS
    Vad Sorry
    Дед
    23-го января

    Вместо Россиян и Белорусов.... Сейчас у Латышей цвет кожи начнет меняться...

    16
    1

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