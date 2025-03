Your browser does not support the video tag.

В среду на улицах Риги произошли события, достойные триллера: доставщик еды решил скрыться на автомобиле от полиции, создавая в процессе опасные ситуации на дороге. Телеканал 360TV отправился в рейд совместно с инспекторами технического осмотра CSDD, но на этот раз, вскоре после начала рейда, проверка технического состояния транспортных средств превратилась в событие, достойное триллера. Доставщик еды пытается скрыться от полиции на улице Латгалес. Несколько полицейских машин пытались поймать нарушителя, который нарушил ряд правил дорожного движения, а также едва не наехал на пешехода. У полиции возникли подозрения по поводу протектора шин автомобиля, поэтому водителю было предложено остановиться. Вместо этого он начал бегство, подвергая опасности окружающих. Осознав всю серьезность ситуации, сотрудники правоохранительных органов врезались в его автомобиль и остановили его. На улице Латгалес, перекрыв дорогу, пакистанца остановили. Мужчина бросил машину и побежал, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его. Останавливаясь, автомобиль врезался в две машины Госполиции. В столкновении никто не пострадал. Начато два административных процесса - за невыполнение требований полиции об остановке автомобиля и за управление автомобилем с несоответствующим протектором шин. Автомобилем управлял мужчина 1999 года рождения, гражданин Пакистана, имеющий легальный вид на жительство Латвии. Он оправдал свой побег тем, что его водительское удостоверение выдано не в Латвии и за это, по его мнению, он мог быть наказан. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

