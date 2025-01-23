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«Как успешный парень оказался на дне без имущества и веры в жизнь…» - Гордон продолжает расследовать смерть Тиммы 1

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
«Как успешный парень оказался на дне без имущества и веры в жизнь…» - Гордон продолжает расследовать смерть Тиммы

Сегодня стало известно, что Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы.

Однако родные 32-летнего спортсмена намерены обжаловать данное решение. Об этом заявила известный юрист Катя Гордон, которая представляет их интересы.

«Друзья, коротко расскажем, что происходит в деле Яниса Тиммы. На данный момент есть отказ от возбуждения уголовного дела, при этом пока нет результатов экспертизы, правоохранительные органы еще не опросили родственников и не проведена техническая экспертиза личного телефона. Мы добились назначения технической экспертизы телефона. По нашему мнению, отказ формальный, он связан со сроками, и мы обжалуем его. Мы считаем, что семья Яниса Тиммы имеет право, как минимум, знать, что происходило с их сыном в последние часы жизни и как богатый, успешный парень оказался на дне без имущества и веры в жизнь», — поделилась Екатерина в личном блоге.

Так что возможно, в ближайшее время родные Яниса Тиммы приедут в Россию, чтобы забрать его телефон, который в данное время находится у правоохранителей. Вероятно, после изучения гаджета в этой громкой истории появится много новой информации. А пока в окружении баскетболиста не верят, что он ушел из жизни по своей воле.

По мнению близкого друга Тиммы, бизнесмена Марка Пугачева, тот собрался получить паспорт России и строил большие планы на будущее. Марк уверен — Янис не хотел умирать. Этот факт подтверждают последние переписки спортсмена, оказавшиеся в распоряжении Пугачева.

«Придерживаюсь версии, что его убили. А тот факт, что у него были попытки суицида, как раз идеально можно использовать, чтобы все обыграть так, чтобы не возникло никаких подозрений. Эта переписка была в декабре 2024 года, у Яниса были планы, он хотел сделать себе российский паспорт, почему-то он ему нужен был срочно… Как думаете, зачем? Разве человек делал бы паспорт, если собирался уйти?!» — рассуждал предприниматель на своей странице в соцсети.

Напомним, Янис Тимма скончался после дня рождения Анны Седоковой — в ночь на 17 декабря. Незадолго до трагического инцидента баскетболист пытался связаться с певицей, но у него, по всей видимости, ничего не вышло.

#звезды #r.i.p.
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    Гон(р)дон может что-то расследовать?!

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