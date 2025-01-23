Домбровскис рассказал, кто пострадает от возможных «тарифных войн» ЕС и США

Возможные "тарифные войны" негативно скажутся как на США, так и на Европейском союзе (ЕС), заявил агентству ЛЕТА комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис после Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на товары из ЕС, а 10-процентный сбор на китайский импорт может быть введен уже с 1 февраля. Президент США также обвинил ЕС в недостаточном импорте американских товаров и пообещал это "исправить", введя таможенные пошлины или предлагая покупать больше нефти и газа.

Комиссар ЕС по экономике подчеркнул, что ЕС и США являются стратегическими партнерами, и в нынешней сложной геополитической ситуации, когда авторитарные режимы бросают вызов существующему международному порядку, важно, чтобы страны-единомышленники работали вместе. Домбровскис считает, что подход ЕС к новой администрации США является конструктивным и основанным на сотрудничестве.

Он пояснил, что объем торговли и инвестиций между ЕС и США является крупнейшим в мире по сравнению с любым другим торговым блоком среди других стран. Комиссар ЕС отметил, что на долю США и ЕС приходится 42 % мирового валового внутреннего продукта.

"Важно не создавать ненужных экономических проблем и глобальной экономической фрагментации, о чем также говорит Международный валютный фонд. Дробление мировой экономики на геополитические блоки может снизить мировой ВВП на 7 %. Если сравнить, то это выведет из мировой экономики валовой внутренний продукт Германии и Франции", - сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что необходимо работать над тем, чтобы избежать возможных "тарифных войн", что и является позицией ЕС на переговорах с администрацией президента США. Комиссар ЕС добавил, что Трамп поручил соответствующим государственным органам США провести анализ тарифов и торгового баланса. Отчеты должны быть представлены в течение 60 дней, что, по словам Домбровскиса, дает дополнительное время для переговоров с администрацией США.

Комиссар ЕС подчеркнул, что если худший сценарий станет реальностью, то негативные последствия будут ощущаться не только США и ЕС. Он отметил, что если между двумя крупнейшими экономическими блоками возникнут экономические проблемы, это будет иметь негативные последствия во всем мире, так как, например, Трамп также говорит о введении 10-процентной таможенной пошлины на импорт китайских товаров. Домбровскис подчеркнул, что именно поэтому важно найти конструктивное решение.

"Если произойдет экономическая фрагментация, это негативно скажется и на Латвии. Это необходимо учитывать. Несмотря на то, что объемы экспорта Латвии в США не так велики, косвенное влияние может быть. У ЕС много точек соприкосновения и сотрудничества с США. Надеюсь, мы сможем избежать самых негативных сценариев", - сказал Домбровскис.