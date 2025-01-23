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Латвийским полицейским разрешили сбивать подозрительные дроны 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.01.2025
LETA
Латвийским полицейским разрешили сбивать подозрительные дроны
ФОТО: dreamstime

Сейм сегодня в первом чтении поддержал подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, наделяющие полицию правом сбивать или сажать дроны.

В настоящее время право на использование специальных средств и применение огнестрельного оружия для перехвата, посадки или уничтожения устройств дистанционного управления или автономного управления установлено для Государственной пограничной охраны и Национальных вооруженных сил.

Для обеспечения эффективного выполнения функций полиции в ситуациях повышенной угрозы поправками к закону о полиции предусмотрено расширить права сотрудника полиции на использование спецсредств.

Парламентарий Янис Домбрава (Национальное объединение) в ходе заседания раскритиковал неспособность Рижского аэропорта справиться с дронами, влетевшими на его территорию. При этом Домбрава отметил что такие поправки на самом деле не нужны, поскольку уже сейчас полиция имеет полное право на задержание различных беспилотных транспортных средств.

Оппозиционный депутат Айнарс Шлесерс (ЛПМ) выразил удивление в связи с тем, что этот вопрос обсуждается сегодня. Он отметил, что война в Украине идет уже три года, но только сейчас стали говорить о том, что делать с дронами, летающими над территориями аэропортов.

Закон предполагается дополнить нормой, которая предусматривает, что сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей вправе использовать специальные средства для перехвата, посадки или уничтожения устройства дистанционного управления или автономного управления с причинением ему повреждений, если оно используется с нарушением требований нормативных актов или же имеются основания полагать, что оно используется с целью совершения преступления.

#полиция #дроны
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    23-го января

    "сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей вправе использовать специальные средства для перехвата, посадки или уничтожения устройства" -полицаев снабдят средствами ПВО и ли они будут стрелять из табельного пистолета в городской черте?

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