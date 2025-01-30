Упав с телекоммуникационной вышки в Аглоне, погиб 18-летний молодой человек, талантливый молодой футболист. Жители Аглоны недоумевают, почему владелец башни «Tet» на протяжении многих лет не принимает мер, чтобы воспрепятствовать проникновению посторонних на территорию объекта и подъему на башню, передает Bez Tabu.

Жители Аглоны рассказали, что башня уже давно пользуется популярностью у молодежи, желающих заняться скалолазанием. Даже спустя месяц после трагедии к ней можно получить доступ без каких-либо усилий. Канун Нового года, 31 декабря, оказался для молодого человека роковым. Уроженец Аглоны Арнис, хорошо знающий родственников погибшего парня, представил журналистам версию произошедшего, наиболее часто цитируемую в городе.

«31 декабря после вечеринки молодой спортсмен поднялся наверх и упал. Это произошло в темноте. Там была группа, но он поднялся один. Я не знаю, употребляли ли они алкоголь. Этот парень был спортсменом и, предположительно, не пил. Возможно, они хотели проверить свои способности. Он поднялся, поскользнулся и упал. Говорят, он поднялся на самую вершину. Приехали скорая помощь и полиция, но было ясно, что он мертв. Похороны были пышными. Молодой спортсмен, очень жаль», - говорит Арнис.

Мужчину шокирует, почему владелец башни долгое время не позаботился о том, чтобы на территорию объекта не было доступа и никто не мог на нее залезть. По его словам, башня давно привлекает молодежь, и они довольно часто на нее поднимаются.

Журналисты выяснили, что земля принадлежит Аглонской базилике, а вышка на ней — телекоммуникационному гиганту «Tet». Журналисты убедились, что владелец башни не позаботился о том, чтобы к ней было невозможно попасть. Замка на воротах нет, камер наблюдения также нет.

Администрация Аглонской волости также была проинформирована о том, что башня пользуется популярностью у молодежи. Нельзя отрицать, что до трагедии местные власти неохотно призывали «Tet» внедрить дополнительные меры безопасности, которые снизили бы вероятность подъема на башню. По настоянию журналистов руководство местной думы решило обратиться к «Tet» с официальным письмом.

В Государственной полиции сообщили, что по факту трагедии начат уголовный процесс. Сотрудники правоохранительных органов тоже обратились к «Tet» с просьбой обеспечить безопасность на объекте.

Ни один представитель «Tet» не захотел появиться перед камерой. Письменно заявлено, что 1 февраля на объекте будут установлены решения, которые позволят сократить несанкционированный доступ на вышку посторонних лиц.