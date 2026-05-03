Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег

Дата публикации: 03.05.2026
Рижское самоуправление утвердило изменения в системе социальных услуг в Риге - некоторые виды помощи стали "весомее", чтобы соответствовать нынешнему росту цен.

Что стоит знать о практически полезных новшествах:

  • размер муниципального софинансирования услуг по уходу на дому увеличен с 610 евро в месяц до 690 евро в месяц.

  • предусмотрено, что в экстренных ситуациях самоуправление также покрывает расходы на краткосрочный уход в учреждении без проверки дохода, если уход не может быть обеспечен на дому;

  • увеличено софинансирование самоуправления на услуги психологической поддержки — с 38 до 43 евро,

  • увеличено муниципальное финансирование услуги по временному уходу за детьми - с 5030 евро до 8550 евро в год;

  • Расширено право на получение услуг дневного ухода для лиц с очень тяжелыми психическими расстройствами, а также введен новый вид софинансирования для участия в определенных программах социальной реабилитации детей с функциональными нарушениями. Планируется, что софинансирование составит до 4500 евро в год и будет предоставлено до 100 семьям.

  • Расширился круг лиц, которые могут получать видеоконсультации и другие социальные услуги, и теперь это не только клиенты домов престарелых.

