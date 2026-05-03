Что стоит знать о практически полезных новшествах:

размер муниципального софинансирования услуг по уходу на дому увеличен с 610 евро в месяц до 690 евро в месяц.

предусмотрено, что в экстренных ситуациях самоуправление также покрывает расходы на краткосрочный уход в учреждении без проверки дохода, если уход не может быть обеспечен на дому;

увеличено софинансирование самоуправления на услуги психологической поддержки — с 38 до 43 евро,

увеличено муниципальное финансирование услуги по временному уходу за детьми - с 5030 евро до 8550 евро в год;

Расширено право на получение услуг дневного ухода для лиц с очень тяжелыми психическими расстройствами, а также введен новый вид софинансирования для участия в определенных программах социальной реабилитации детей с функциональными нарушениями. Планируется, что софинансирование составит до 4500 евро в год и будет предоставлено до 100 семьям.