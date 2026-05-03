В Колке в первой половине дня воскресенья воздух прогрелся до +19,4 градуса, что является новым рекордом тепла для 3 мая на этой станции наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Колке 3 мая, составила +18,2 градуса в 1990 году.

Это первый побитый температурный рекорд в Латвии с марта. В феврале было побито шесть рекордов тепла и 19 рекордов холода, в марте - 123 рекорда тепла.

На других станциях наблюдений температура воздуха в 11 часов составляла от +11,2 градуса в Лиепайском порту до +21,8 градуса в Бауске и +22 градусов в Даугавпилсе.

Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня на большей части территории страны температура воздуха повысится до +20...+25 градусов. При западном, юго-западном ветре более прохладный воздух сохранится на западном побережье Курземе и местами на Видземском побережье.

Как сообщалось, на других станциях наблюдений рекорд тепла для первых дней мая составляет от +24 до +29 градусов. Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории страны в первые дни месяца, составила +29,4 градуса 2 мая 1977 года в Мерсрагсе.