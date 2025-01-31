На этой неделе в здании Земгальского окружного суда в Айзкраукле было вынесено решение в порядке упрощенного судопроизводства по уголовному делу, в котором двое жителей Огрского края – Сандра, 1961 года рождения, и Янис, 1968 года рождения, обвиняются в насилии в отношении детей, в том числе в сексуальном насилии, сообщает «Latvijas Avīze».

Суд второй инстанции был значительно строже Земгальского районного суда в Огре, поскольку Янис был приговорен к 16 годам лишения свободы, что на три года больше, в то время как Сандра, которая ранее была приговорена к трем годам лишения свободы условно, теперь приговорена к пяти годам за решеткой. Хотя приговор еще не вступил в силу, оба обвиняемых уже начали отбывать наказание, поскольку были взяты под стражу в зале суда.

В 2023 году сообщалось о приговоре Земгальского окружного суда, который признал виновными Сандру и Яниса — супружескую пару, ранее получившую награду в номинации «Семья» на церемонии «Гордость Латвии», организованной «TV3 Group Latvija», т.к. на тот момент они усыновили и воспитывали шестерых несовершеннолетних детей.

Только через два с половиной года стало ясно, что на самом деле дети подверглись серьезному насилию. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны восемь детей, все из которых сейчас уже взрослые.